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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri için çekiliş bilgisi!

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#Şampiyonlar Ligi Finali#Manchester City- İnter Maçı Ne Zaman#Manchester City- İnter Maçı Hangi Kanalda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 20:09

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Bu yıl Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiliz ekibi Manchester City FC ile İtalyan ekibi İnter karşı karşıya gelecek. Dünyanın heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi final maçını İstanbul Atatürk Stadyumu'nda izlemek isteyenler ise maçın biletleri ile tarih bilgisine odaklandı. Manchester City İnter maçı biletleri talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi bilet bilgisi ve maçın saat ve kanal bilgisi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Şampiyonlar Ligi finali ne zaman Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri için çekiliş bilgisi

Şampiyonlar Ligi Manchester City- İnter final maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Bu yıl İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ile Inter karşı karşıya gelecek. 28 Nisan 2023’te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da oynanacak. İşte, Manchester City- İnter Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilgiler.

2/4UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye’de oynanacak. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın bütün dünyanın yakından takip edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı, 10 Haziran'da saat 22.00'da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester City ile Inter arasında İstanbul'da oynanacak 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

3/4MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR

MANCHESTER CİTY-INTER MAÇI BİLETLERİ NASIL ALINIR?

Sadece UEFA’nın resmî bilet portalı “UEFA.com/tickets” websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirildi. 8 Nisan 2023’te tamamlanan talep toplama döneminin bitimiyle yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 (iki) adet bilet satın alabilecek.

4/4Şampiyonlar Ligi finali ne zaman Manchester City- İnter maçı saat kaçta, hangi kanalda UEFA Şampiyonlar Ligi biletleri için çekiliş bilgisi

Biletler, UEFA’nın resmî bilet uygulaması “UEFA Mobile Tickets” aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. Kategori 690 euro, 2. Kategori 490 euro, 3. Kategori 180 euro, 4. Kategori 70 euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 euro’dan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

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