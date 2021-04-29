Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İşte UEFA'nın verdiği tarih
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea 1-1 berabere kaldı. Manchester City de yarı final ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'i (PSG) 2-1 mağlup etti. Gözler şimdi rövanşların ardından final müsabakasında. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu final tarihi merak konusu oldu. İstanbul'da yapılacak finalin tarihi futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, 2021 Şampiyonlar Ligi final tarihi...
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UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 29 Mayıs'ta Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final müsabakasında sahibini bulacak.
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KUPA İSTANBUL'A GELDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni kazanan takımın ellerinde yükselecek olan kupanın basın gösterimi Esma Sultan Yalısı'nda yapıldı.
İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde gösterime sunulan kupa, Ruffles ve Pepsi'nin sponsorluğunda İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinden getirildi.
İstanbul Boğazı'nın manzarasıyla bir araya getirilen 7,5 kilo ağırlığındaki kupayı İstanbul'a getirdikleri için heyecanlı olduklarını söyleyen PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "Tüm futbol taraftarlarını bir araya getiren yılın en önemli etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaktan ve bu organizasyonun hemen öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı İstanbul'a getirmekten büyük heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.