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Spor Arena
Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 17:55 | 

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? İşte 2021 Şampiyonlar Ligi final tarihi

UEFA Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'de oynanacak. UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'e alındığını açıkladı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman?

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UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi. İşte, Şampiyonlar Ligi final tarihi...

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Final müsabakasında her iki takımdan 6'şar bin seyircinin tribünde yerini alacağı bildirildi.

Türk makamlarının son iki yıldır Şampiyonlar Ligi finalini başarılı bir şekilde düzenlemek için çalıştığı vurgulanan açıklamada, "UEFA, devam eden ortaklık ve iş birliği ruhunun yanı sıra bu özel durumda gösterilen anlayış için oldukça minnettardır ve İstanbul için gelecekteki fırsatları acilen araştıracaktır." ifadelerine yer verildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de Türkiye'nin geçmişte birçok organizasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek, "Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için İstanbul ve Türkiye'de olmayı umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

3FİNAL NE ZAMAN

FİNAL NE ZAMAN?

29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'da oynanacak.

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