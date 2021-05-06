Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Chelsea- Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım!

FİNALİN ADI BELLİ OLDU! Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı.



Stamford Bridge Stadı'nda iki takımın da dengeli başladığı karşılaşmada eşitlik 28. dakikada bozuldu. Organize gelişen Chelsea atağında Kai Havertz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Havertz'in aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu kafayla boş kaleye gönderen Timo Werner, takımını 1-0 öne geçirdi.