Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Chelsea- Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım!
Şampiyonlar Ligi final maçının adı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Chelsea, Real Madrid’i 2-0 mağlup ederek İstanbul’da oynanacak finalde Manchester City’nin rakibi oldu. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak finalde iki İngiliz kulübü kupa mücadelesi verecek. 25 bin taraftarın konuk olacağı Şampiyonlar Ligi finalinde kazanan takım kupayı kaldıracak. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? İşte, Chelsea- Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı tarihi ile ilgili bilgiler.
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Chelsea- Manchester City Şampiyonlar Ligi maçının tarihi, sporseverlerin gündemine geldi. Real Madrid'e şans tanımayan Chelsea, mücadeleyi 2-0 kazanarak Manchester City'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu. Sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finalinde 25 bin taraftar alınmasına karar verildi.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
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FİNALİN ADI BELLİ OLDU!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı.
Stamford Bridge Stadı'nda iki takımın da dengeli başladığı karşılaşmada eşitlik 28. dakikada bozuldu. Organize gelişen Chelsea atağında Kai Havertz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Havertz'in aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu kafayla boş kaleye gönderen Timo Werner, takımını 1-0 öne geçirdi.
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Golün ardından iyi savunma yaparak rakibine net fırsatlar vermeyen mavi-beyazlı ekip, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 47. dakikada Havertz ile gole yaklaştı. Alman futbolcunun ceza sahasına gelen ortada yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.Mason Mount, Havertz ve N'Golo Kante ile karşı karşıya yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen İngiliz ekibi, aradığı golü 85. dakikada buldu.
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Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Christian Pulisic'in kale önüne pasını ağlarla buluşturan Mount, farkı 2'ye çıkardı.
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Kalan dakikalarda Real Madrid'e şans tanımayan Chelsea, mücadeleyi 2-0 kazanarak Manchester City'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu.