Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Şampiyonlar Ligi ön eleme tarihleri UEFA Avrupa Ligi'ni Villarreal'in kazanmasıyla gündeme geldi. Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olması nedeniyle Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, sezonu daha önce açarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan katılacak. Sarı kırmızılılar 3 ön eleme oynayacak. Yine İspanyol ekibinin kazanması nedeniyle Beşiktaş da dördüncü torbadan katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ne zaman? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ne zaman sorusu sporseverler tarafından gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal kupayı kaldırmasıyla sarı kırmızılılar 3 ön eleme maçına çıkacak ve 2021-22’ye daha erken start verecek. Sarı kırmızılılar bu durumda ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz’da çıkacak. Yeni sezonu ön eleme maçlarından 5 hafta önce açmayı planlayan Galatasaray 13-14 Haziran’da top başı yapmak zorunda kalacak.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME NE ZAMAN?
İspanya La Liga'yı ilk 4 sırada tamamlayamayan Villarreal, UEFA Kupası'nı kazanarak Devler Ligi'nin yolunu tutarken 11. ülkenin kontenjanı kullandığı için sarı kırmızılıların 2 yerine 3 ön eleme oynamasını sağladı.
Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.
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Sarı kırmızılılar bu durumda ilk ön eleme karşılaşmasına 20-21 Temmuz’da çıkacak.
19 Haziran’daki seçimli genel kurul gerçekleşmeden, Galatasaray’ın yeni başkanı, yönetimi ve takımın teknik direktörü netleşmeden start verilecek.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
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Manchester kazansaydı...
UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı Villerreal yerine Manchester United kazansaydı, ligini ilk 4 içinde bitirdiği için 11. ülkenin kontenjanını kullanmayacak ve Galatasaray da 2 ön eleme oynayacaktı.
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İlk ön elemenin 4-5 Ağustos'ta yapılacak olması ise Galatasaray'ın sezonu erken açmasını önleyecekti.
Gruplarda mücadele edecek olan Beşiktaş ise dördüncü torba yerine üçüncü torbada yer alacaktı.