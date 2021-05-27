Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME NE ZAMAN? İspanya La Liga'yı ilk 4 sırada tamamlayamayan Villarreal, UEFA Kupası'nı kazanarak Devler Ligi'nin yolunu tutarken 11. ülkenin kontenjanı kullandığı için sarı kırmızılıların 2 yerine 3 ön eleme oynamasını sağladı.



Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV ve Sparta Prag oldu.