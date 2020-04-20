Şampiyon dövüşçü Willi Ott karantinada müslüman oldu!

Avusturyalı dövüşçü Willi Ott, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Müslüman olduğunu duyurdu.Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan şampiyon dövüşçü, İslam inancıyla daha da güçleneceğini belirtirken ramazan ayında oruç tutmak istediğini de dile getirdi.Kur'an-ı Kerim ile çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Ott, bir paylaşımında ise 'şeytan her yerde' diyerek İslamiyet'i seçmesinin gerekçelerinden birini ima etti.Kendi salonunda çok sayıda Müslüman sporcu ile çalıştığını belirten şampiyon dövüşçü Willi Ott'un açıklamaları şu şekilde:Aslında şimdiye kadar reklam olmasın diye konuşmuyordum ancak belki başka insanlara da ilham kaynağı olur diye bu seçimimi anlatmaya karar verdim.Tanıdığım Müslümanların ne kadar temiz ve güzel ahlaklı olduğunu gördüm. İslam dinindeki adaleti de görünce çok hoşuma gitti. Bu konuyu uzun zaman inceledikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İslam'ın insana güç verdiğini fark ettim. İlk ramazanda orucumu yakında tutacağım ve bunun için çok sabırsızlanıyorum. İslam inancıyla çok daha güçleneceğimi hissediyorum.Sosyal medya üzerinden milyonlarca mesaj aldım ve bunları maalesef tek tek cevaplayamayacağım için üzgünüm. Ancak bu mesajlar bana daha büyük güç verdi