Şampiyon Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
Süper Lig'de sezonu şampiyon bitiren ve Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş; başkan Ahmet Nur Çebi , yöneticiler, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcularla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaşlı yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.
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Kabulde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın da yer aldı.
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Beşiktaş, sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaşmıştı.
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Cumartesi akşamki karşılaşmanın ardından Salı akşamı da Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen siyah beyazlı takım, Josef de Souza ve Rosier'in golleriyle maçı 2-0 kazanıp sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.