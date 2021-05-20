Şampiyon Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Cumartesi akşamki karşılaşmanın ardından Salı akşamı da Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelen siyah beyazlı takım, Josef de Souza ve Rosier'in golleriyle maçı 2-0 kazanıp sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.