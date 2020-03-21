Samet Aybaba: "Trabzonspor için corona virüs şampiyonu derler"
Samet Aybaba, corona virüsü salgını nedeniyle liglerin ertelenmesini değerlendirdi ve önemli açıklamalar yaptı.
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Spor Arena Röportaj / Uğur Yapıcı - Samet Aybaba, corona virüsü salgını nedeniyle yaşananları değerlendi ve Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu ligin akıbeti hakkında yorumlar yaptı.
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"BÜTÜN DÜNYADA ERTELENMİŞTİ"
Türkiye'de liglerin ertelenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?"Liglerin ertelenmesi gayet doğal bütün dünyada zaten ertelenmişti."
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"YAZIN ÇIKIP OYNAYABİLİRİZ"
Liglerin durumuyla ilgili 6 farklı senaryo konuşuluyor. Sizin düşünceleriniz nelerdir?Bu ligin bitirilmesi lazım, oynanıp bitirilmesi lazım. Korona virüsü salgını bittikten sonra seyircili ya da seyircisiz bir şekilde ligi bitirmemiz lazım yazın çıkıp oynayabiliriz.
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Dünyanın birçok yerinde haftada 3 gün çıkıp oynuyorlar. Yeni Zelanda’daki gibi ligin bitirilip tescil edilmesi doğru değil insanların kafasında hep hak edilmemiş bir şampiyonluk olarak kalır.
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Şu an değil ama bu ligi ne olursa olsun bitirmek lazım, oyuncularımız biraz fedakarlık yapsın çıkıp oynasınlar. Gerekirse haziran ayında başlarız EURO 2020 iptal oldu herkes evinde oturup çalışsın herkes fedakarlık yapmak zorunda.
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KORONAVİRÜS ŞAMPİYONU DERLER
Bitirilmeyen bir ligi kimse saymaz bu olay 30-40 sene konuşulur. Mesela Trabzonspor şampiyon olursa koronavirüs şampiyonu derler…
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İletişimde olduğunuz yabancı futbolcular var mı, varsa psikolojileri ne durumda?Ligler ertelenmeden önce birkaç futbolcu aradı çok şikayetçiydiler herkes devam kararına saygılıydı ama keşke olmasa futbol adına bir takım şeyleri kaybediyoruz şeklinde görüşler vardı. Şu ana kadar seyircisiz oynanmaya devam edilmesi çok hoş olmamıştı ama liglerin ertelenmesiyle oyuncular mutlu oldu.
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Sosyal medya için: ‘Lütfen marketlere koşup insanların haklarını gasp etmeyelim yediğimiz bir lokma bir şey. Tek tek insanların kapısını çalıp uzaktan bir ihtiyacınız var mı diye soralım Yaşlıların kapısını çalıp elimizdeki erzaklarımızı onlara götürelim. Herkesten rica ediyorum bari şu dönemde bazı değerlerimiz yukarı çıksın.