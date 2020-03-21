Samet Aybaba: "Trabzonspor için corona virüs şampiyonu derler"

İletişimde olduğunuz yabancı futbolcular var mı, varsa psikolojileri ne durumda?Ligler ertelenmeden önce birkaç futbolcu aradı çok şikayetçiydiler herkes devam kararına saygılıydı ama keşke olmasa futbol adına bir takım şeyleri kaybediyoruz şeklinde görüşler vardı. Şu ana kadar seyircisiz oynanmaya devam edilmesi çok hoş olmamıştı ama liglerin ertelenmesiyle oyuncular mutlu oldu.