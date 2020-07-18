MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Erzurum'da dikkat çeken kareler
GeriFutbol Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Erzurum'da dikkat çeken kareler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 22:17,

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Erzurum'da dikkat çeken kareler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Erzurumspor taraftarlarını uyarmasının ardından şehirde birçok kişi takımlarının Süper Lig'e çıkmasını coşkuyla kutladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor’u 4-1 yenerek, Süper Lig’e yükseldi.

2
Abone Olgoogle-news

Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan taraftarlara seslendi.

3
Abone Olgoogle-news

Bakan Koca, ''Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'u kutluyoruz. Erzurumspor camiasının bu başarıyı, salgın koşullarını dikkate alarak kutlayacağına inanıyoruz. Şehirde COVID-19 vaka sayıları kontrol altında. Tedbirsiz kutlamalarla bu başarıya gölge düşürmeyelim'' paylaşımını yaptı.

4
Abone Olgoogle-news

Ancak Erzurum'da birçok kişi takımlarının şampiyonluk kutlamaları için meydanlara indi.

5
Abone Olgoogle-news

Galibiyetin ardından futbolcular takım otobüsüyle Havuzbaşı Kent Meydanına geldi.

6
Abone Olgoogle-news

Erzurumsporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı. Daha sonra futbolcular ve taraftarlar karşılıklı olarak tezahüratlar yaptı.

7
Abone Olgoogle-news

Öte yandan kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de takım otobüsünde, taraftarlarla beraber Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselişini coşkuyla kutladı.

8
Abone Olgoogle-news

Erzurum'da yaşanan bu kalabalık dikkat çekerken Fahrettin Koca bir paylaşımda daha bulundu.

9
Abone Olgoogle-news

Fahrettin Koca, ikinci paylaşımında şu sözleri kullandı;

10
Abone Olgoogle-news

Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın.

11
Abone Olgoogle-news
12
Abone Olgoogle-news
13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi