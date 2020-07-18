Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarmıştı! Erzurum'da dikkat çeken kareler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Erzurumspor taraftarlarını uyarmasının ardından şehirde birçok kişi takımlarının Süper Lig'e çıkmasını coşkuyla kutladı.
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TFF 1. Lig'in 34. haftasında Erzurumspor, evinde Ümraniyespor’u 4-1 yenerek, Süper Lig’e yükseldi.
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Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan taraftarlara seslendi.
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Bakan Koca, ''Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'u kutluyoruz. Erzurumspor camiasının bu başarıyı, salgın koşullarını dikkate alarak kutlayacağına inanıyoruz. Şehirde COVID-19 vaka sayıları kontrol altında. Tedbirsiz kutlamalarla bu başarıya gölge düşürmeyelim'' paylaşımını yaptı.
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Ancak Erzurum'da birçok kişi takımlarının şampiyonluk kutlamaları için meydanlara indi.
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Galibiyetin ardından futbolcular takım otobüsüyle Havuzbaşı Kent Meydanına geldi.
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Erzurumsporlu taraftarlar takımlarını meşalelerle karşıladı. Daha sonra futbolcular ve taraftarlar karşılıklı olarak tezahüratlar yaptı.
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Öte yandan kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’de takım otobüsünde, taraftarlarla beraber Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselişini coşkuyla kutladı.
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Erzurum'da yaşanan bu kalabalık dikkat çekerken Fahrettin Koca bir paylaşımda daha bulundu.
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Fahrettin Koca, ikinci paylaşımında şu sözleri kullandı;
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Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın.