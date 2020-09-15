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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 12:55 | 

Sabri Sarıoğlu'nun Hasan Ali Kaldırım sözleri olay oldu! Okan Buruk..

Hatayspor'un Başakşehir'i 2-0'la geçmesi haftanın en büyük sürprizi olurken yayıncı kuruluş yorumcusu Sabri Saroıoğlu'nun Hasan Ali Kaldırım değerlendirmesi çok konuşuldu.

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Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin 36. dakikasında Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

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Son sözü 90. dakikada Barbosa söyledi ve Hatayspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Son şampiyon Başakşehir ise yeni sezona puansız başladı.

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Bu sonuçla birlikte Hatayspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

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Başakşehir'de Okan Buruk'un kadroya katılmasını ısrarla istediği Hasan Ali Kaldırım ilk maçına çıkarken beklenen performansı veremedi.

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Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayıp yerine Caner Erkin'i transfer etmesiyle Başakşehir'in yolunu tutan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili Sabri Sarıoğlu'ndan ise çarpıcı açıklamalar geldi.

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Yayıncı kuruluşun yeni yorumcusu Sabri Sarıoğlu, Başakşehir'de formayı giyen Hasan Ali Kaldırım hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

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Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir için iyi bir transfer olduğunu ve oyuncuya haksızlık edildiğini söyledi.

8Gereksiz şekilde üstüne gidildi
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'Gereksiz şekilde üstüne gidildi'

Sarıoğlu, "Hasan Ali Kaldırım'ın gereksiz şekilde üstüne gidildi. İyi bir oyuncu. Başakşehir için iyi transfer. Tabii şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giymek zordur. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.

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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da, lige zor bir maçla giriş yaptıklarını vurgulayarak, mağlubiyetin sorumlusu olarak kendisini gösterdi.

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Şampiyon tamamladıkları sezonun ardından yeni sezona da iyi başlamak istediklerini ama bunu başaramadıklarını belirten Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugünkü rakibimizi tebrik ediyoruz. Rakibin oyununu aşağı yukarı biliyorduk ve tahmin ettiğimiz gibi oynadılar. Çok iyi oynadılar. Oyunun genelinde çok yavaş olduğumuz için fazla üretken olamadık. Çıkarken kaptırdığımız bir top golle sonuçlandı. Rakibin de beklediği buydu ve 35 dakikada ilk pozisyon golle sonuçlandı. İlk yarı sonu ve ikinci yarı başında gol aradık. Üretken bir oyun oynadık ama golü bulamadık. Yine oyunun sonlarına doğru defanstan bir oyuncuyu öne gönderdik ama başarılı olamadık. Yine basit taç atışından bir gol yiyerek maçı kaybettik. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Bu mağlubiyetin sorumlusu benim. İnşallah toparlanıp önümüzdeki maça odaklanmaya çalışacağız. Geçen seneki oyunumuzu tekrar yakalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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