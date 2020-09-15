Sabri Sarıoğlu'nun Hasan Ali Kaldırım sözleri olay oldu! Okan Buruk..
Hatayspor'un Başakşehir'i 2-0'la geçmesi haftanın en büyük sürprizi olurken yayıncı kuruluş yorumcusu Sabri Saroıoğlu'nun Hasan Ali Kaldırım değerlendirmesi çok konuşuldu.
Süper Lig'in ilk haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadelenin 36. dakikasında Selim Ilgaz ile öne geçen Hatayspor, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayıp yerine Caner Erkin'i transfer etmesiyle Başakşehir'in yolunu tutan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili Sabri Sarıoğlu'ndan ise çarpıcı açıklamalar geldi.
Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir için iyi bir transfer olduğunu ve oyuncuya haksızlık edildiğini söyledi.
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