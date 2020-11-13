S Sport frekans bilgileri! S Sport kaçıncı kanalda ve nasıl izlenir?

Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden de izlenebilmektedir. S Sport frekans bilgileri dışında diğer yayın platformları aracılığıyla da seyredilebilen bir kanaldır. D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV ile izlenebilen S Sport kanalı, pek çok futbol ligi ve spor organizasyonunun yayın haklarını bünyesinde bulunduruyor. Peki, S Sport frekans bilgileri nedir ve S Sport kaçıncı kanalda, nasıl izlenir?