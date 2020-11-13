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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 08:19 | 

S Sport frekans bilgileri! S Sport kaçıncı kanalda ve nasıl izlenir?

S Sport nasıl izlenir sorusu, bu kanalın frekans bilgilerini merak eden pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Formula 1, NBA, Premier Lig, BundesLiga, UFC, MotoGP gibi pek çok organizasyona erişim sağlayan S Sport, frekans ile izlenebilmektedir. Aynı zamanda yayın platformlarında da bulunan S Sport, D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV üzerinden kolayca izlenebilmektedir. İşte, S Sport frekans bilgileri ve kaçıncı kanalda sorusunun cevabı

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Pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden de izlenebilmektedir. S Sport frekans bilgileri dışında diğer yayın platformları aracılığıyla da seyredilebilen bir kanaldır. D-Smart, TV+, Tivibu, Kablo Tv ve Vodafone TV ile izlenebilen S Sport kanalı, pek çok futbol ligi ve spor organizasyonunun yayın haklarını bünyesinde bulunduruyor. Peki, S Sport frekans bilgileri nedir ve S Sport kaçıncı kanalda, nasıl izlenir?

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Eğer bir uydu yayını ile S Sport yayınını izlemek istiyorsanız aşağıdaki ya da görüntüdeki frekans bilgilerini uydunuza eklemeniz yeterli olacaktır;

TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6

S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;

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D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal

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