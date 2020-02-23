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Futbol
Haber Giriş: 23 Şubat 2020 - 20:07, /

Ryan Donk, Fenerbahçe-Galatasaray maçında rekor kırdı! Taraftar çıldırdı...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde skoru 1-1'e getiren golü atan Donk, rekor kırdı.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde attığı golle skoru 1-1 yapan Ryan Donk, ilginç bir rekorun da sahibi oldu.

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Karşılaşmaya stoper olarak başlayan Ronk, Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi.

3REKOR KIRDI

REKOR KIRDI

Galatasaray, bu golle skoru 1-1 yaparken Donk, bu kafa vuruşu ile bir rekor kırmış oldu.

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Ryan Donk, Fenerbahçe'ye karşı 3. golünü atarken Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu.

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2013'te Kasımpaşa formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan Donk, 2018'de de 2-2 biten maçta Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı.

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Donk, Fenerbahçe'ye 3 gol atarak rekor kırarken Galatasaray taraftarları da Donk'un golüne kayıtsız kalmadı.

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Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Donk hakkında paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

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