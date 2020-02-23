Ryan Donk, Fenerbahçe-Galatasaray maçında rekor kırdı! Taraftar çıldırdı...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde attığı golle skoru 1-1 yapan Ryan Donk, ilginç bir rekorun da sahibi oldu.Karşılaşmaya stoper olarak başlayan Ronk, Ömer Bayram'ın sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükseldi ve kafayla topu ağlara gönderdi.Galatasaray, bu golle skoru 1-1 yaparken Donk, bu kafa vuruşu ile bir rekor kırmış oldu.Ryan Donk, Fenerbahçe'ye karşı 3. golünü atarken Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu.2013'te Kasımpaşa formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan Donk, 2018'de de 2-2 biten maçta Fenerbahçe ağlarını havalandırmıştı.Donk, Fenerbahçe'ye 3 gol atarak rekor kırarken Galatasaray taraftarları da Donk'un golüne kayıtsız kalmadı.Sarı kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden Donk hakkında paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...