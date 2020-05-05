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Futbol
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 12:41,

Virüsün yeni merkezi Rusya'yı karıştıran paylaşım! Vladimir Putin...

Corona virüsü salgının yeni merkezi Rusya'da sular durulmuyor...

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

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Dünya genelindeki vaka sayısı 3.6 milyon barajını aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 252 bine ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 1.2 milyonu gördü.

3Pandeminin korkunç yüzü
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Pandeminin korkunç yüzü

İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından pandeminin korkunç yüzünü gösterdiği son ülke Rusya oldu.

4Virüsün yeni merkezi Rusya
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Virüsün yeni merkezi Rusya

Son dönemde günlük 10 binden fazla yeni vaka bildiren Rusya, corona virüsü salgının yeni merkezi olarak kabul ediliyor.

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Bugün eklenen 10 bin 102 vakanın ardından ülkedeki vaka sayısı 155 bin 370'e yükseldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı ise 1.451 oldu.

6Putin hükümeti eleştiriliyor
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Putin hükümeti eleştiriliyor

Ülkede son günlerdeki ciddi vaka sayısının ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

7Sert eleştiriler
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Sert eleştiriler

Krylia Sovetov Samara kalecisi Yevgeny Frolov, insanların evde kalmasının ekonomik anlamda kolay olmadığını ifade etmiş ve hükümeti maddi yardım yapmamakla eleştirmişti.

8Devlet yardım yapmıyor
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"Devlet yardım yapmıyor"

"Zorla evde tutuluyoruz. Hem de devlet hiçbir yardım yapmıyorken... İnsanlar maaş almadan ikinci aylarını geçiriyorlar ve yasaklara uymadıkları için üstüne ceza yiyorlar."

9Halkı aptal sanıyorlar
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"Halkı aptal sanıyorlar"

"İnsanlar gerginliğin sınırlarında yaşıyor. Yetkililerin bizi sakinleştirmesi lazım ancak yapmıyorlar. İnsanları hiç önemsemiyorlar... Onlara köle lazım, işçi lazım... Bizi aptal sanıyolar..."

10Rus halkını hedef aldı
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Rus halkını hedef aldı

Yevgeny Frolov'un hükümeti hedef alan çıkışının ardından Akhmat Grozny teknik direktörü Igor Shalimov'dan Rus halkını eleştiren skandal bir paylaşım geldi.

11Parazit ithamı
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Parazit ithamı

Hükümetin halka az yardım yapmakla suçlandığı günlerde yardıma muhtaç olanları topa tutan Frolov, Rusları 'parazit' olmakla itham etti.

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"Az önce dışarıdaydım. Sokaklar, marketler, otobüsler, metrolar çalışıyor. Halk için önemli işlerde çalışan herkes işinin başında ve para kazanmaya devam ediyorlar."

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"Bu grup arasında olmamak sizin tercihiniz. Eğer bedavadan para kazanmak isteyen bir parazitseniz, bu sizin seçiminiz. Belki de mesleğini değiştirmeniz lazım."

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"Asıl evsizler zor durumda. Durumdan şikayet edenlerin hepsinin şartları evsizlerden iyi. Peki o zaman şunu soruyorum... Neden evsizler yerine bunlara yardım etmeliyiz?"

15Paylaşımını sildi
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Paylaşımını sildi

Akhmat Grozny, bu sözlerin yer aldığı paylaşımına gelen tepkilerin ardından geri adım attı ve şaka yaptığını söyleyerek söz konusu paylaşımını sildi.

16İşsizlere yardım paketi
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İşsizlere yardım paketi

Rusya Başkan Mikhail Mishustin, 1 Mart'tan sonra başvuru yapan Rus vatandaşı işsizlere 12 bin 130 ruble yardım yapılacağını açıklamıştı. Çocuğu olan işsizlere de ek olarak 3 bin ruble ödeneceği kaydedilmişti.

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