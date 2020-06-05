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GeriFutbol Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı rakam...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 14:39,

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber jüri üyesi oldu! Kazanacağı rakam...

Eski milli kaleci Rüştü Reçber ile mutlu bir evlilik sürdüren Işıl Reçber'in, yeni projesinden kazanacağı para belli oldu.

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden corona virüsü eski milli kaleci Rüştü Reçber'e de bulaşmış, eşi Işıl Reçber 14 günlük karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

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Daha sonra Rüştü Reçber'den müjdeli haber gelirken Işıl Reçber sosyal medya hesaplarından sağlık personeline yönelik olarak, “Hepiniz birer kanatsız meleksiniz iyi ki varsınız. Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun. Tedavisi biten hastalarda vücut virüse karşı bağışıklık kazanıyor ve kanda antikor oluşuyor. Hiç kimseye artık bulaştırıcı olmadığı gibi iyileşen hastaların kanıyla yoğun bakım hastalarına şifa sağlanıyor. Rüştücüm hayırlı işler seni bekliyor yine inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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Normalleşme sürecinde ise Işıl Reçber sürpriz bir teklif aldı.

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Moda dünyasının ünlü isimlerinden Işıl Reçber, bir TV kanalında yayınlanacak programda jüri oldu.

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1997 yılında nikah masasına oturan Rüştü-Işıl Reçber çiftinin geçtiğimiz gün evlilik yıl dönümüydü. Evliliklerinde 23 yılı geride bırakan ikili, kutlamayı evde yaptı.

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Posta gazetesinde yer alan habere göre; 42 yaşındaki güzel, haftalık 30 bin TL, aylık 120 bin TL'ye imza attı.

7Işıl Reçber, evliliği hakkında şunları söyledi:
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Işıl Reçber, evliliği hakkında şunları söyledi:

"Tanıştığımız zaman 16-17 yaşındaydım, 18’imde evlendim. Rüştü de 23’ündeydi. Çocuk yaşta ‘evet’ dedim yani. Ama bir gün bile pişman olmadım. Yine dünyaya gelsem, yine Rüştü’yü ister, onu seçerim. Zaten aksini düşünsem 23 yıl, 7/24 birlikte olamazdık. Gerçi şimdi kızım 19 yaşında. Evlenmek istediğini söylese, şoka girerim."

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Rüştü’nün tavrı, davranışı hâlâ beni etkiliyor. Uzun ve mutlu ilişkinin sırrı da şu; kendinize yapılmasını istemediğinizi partnerinize yapmayın, eşiniz ile empati kurun. Birbirinize değer verdiğinizi hissettirin. Ufacık jestler aşkı diri tutar, sevginiz zedelenmez."

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Rüştü-Işıl Reçber çiftinin, Tuvana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuğu var.

10KURUYEMİŞ TÜKETİYORLAR
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KURUYEMİŞ TÜKETİYORLAR

Öte yandan Işıl Reçber, corona virüsü yenen eşi Rüştü Reçber’in sağlığına çok dikkat ettiğini söylemişti. "Beslenmeye dikkat ediyoruz” diyen Işıl Hanım, kuruyemiş tükettiklerini belirtmişti.

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KARANTİNADAN ISLA VE EŞİ...

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