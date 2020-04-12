Rüştü Reçber corona virüsle mücadelesini anlattı! "İtiraf etmeliyim, başlangıçta..."

"İTİRAF ETMELİYİM, BAŞLANGIÇTA KÜÇÜMSEDİM" Başlangıçta belirtileri küçümsediğini belirten Reçber, "İlk gün sadece hafif bir boğaz ağrım vardı, ikincisinde ateşim vardı, ama 37.5 dereceyi geçmedi. Aile doktorumla iletişime geçtim ve ateş düşürücü ve ağrı kesici almaya başladım, ancak bu arada iştah, koku ve tat duyum değişti. Bir öksürük başladı. İtiraf etmeliyim, başlangıçta küçümsedim; çünkü basit bir grip olduğunu düşündüm." diye konuştu.