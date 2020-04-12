Rüştü Reçber corona virüsle mücadelesini anlattı! "İtiraf etmeliyim, başlangıçta..."

Corona virüs hastalığını atlatan ve son test sonucu negatif çıkan efsane futbolcu Rüştü Reçber, bu süreçte yaşadıklarını İtalyan basınında anlattı.
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Kalecilik kariyerinde Barcelona, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi büyük kulüplerde oynayan, yıllarca Milli Takım formasını başarıyla giyen Rüştü Reçber, dünyayı etkisini altına alan ölümcül virüs coronaya yakalanmıştı.
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Hastanede tedavi altına alınan ve bir süre yattıktan sonra taburcu edilen efsane eldivenden geçtiğimiz günlerde iyi haber gelmiş ve son testinin negatif olduğu açıklanmıştı.
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Rüştü Reçber, corona virüsle mücadelede içinden geçtiği zor günleri Tuttomercato'ya anlatırken çarpıcı açıklamalar yaptı.
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"AĞIR BİR TEDAVİ DÖNEMİ GEÇİRDİM"
Şu sıralar evinde karantinada olan Reçber, yavaş yavaş kendine geldiğini belirtirken, "Sağlık durumum her gün iyiye gidiyor. Biraz zayıfladım, çok ağır bir tedavi ile karşı karşıya kaldım, ama iyileşme yolundayım ve Allah'a şükrediyorum. Şimdi yaklaşık 15 gün boyunca evde karantinada kalmam gerekecek." ifadelerini kullandı.
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"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİM"
Zor bir hastalık dönemi geçirdiğini belirten efsane isim, "Ateş tekrar tekrar ortaya çıktı, yedinci gün çok yüksekti. Vücut ısım düşmedi, 48 saat sonra gerçekten endişelenmeye başladım ve doktorun tavsiyesi üzerine hastaneye gittim. Test pozitif çıktı. Zatürre oldum, zor zamanlar geçirdim, hayatımın en zorlu zamanlarından biriydi, ama en kötüsü bitti ve sonunda eve döndüm." dedi.
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"ÇOK DESTEK OLDULAR"
İtalyan arkadaşlarının çok destek olduğunu söyleyen Reçber, "Birçoğu bana yazdı ve benimle ilgili endişe duyan herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Özellikle İtalyanlara, COVID-19'dan en çok etkilenenler arasında, kalbimin ve Türk vatandaşlarımın da onlarla birlikte olduğunu onlara söyledim." dedi.
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"ŞAKA YAPAMAZSINIZ"
İnsanlığı tehdit eden bir salgın olduğunu belirten Reçber, "Bu virüs ciddi bir şey, şaka yapamazsınız. COVID-19 tüm insanlığı tehdit ediyor, evde kalıyoruz ve başkalarıyla gereksiz temastan kaçınıyoruz." dedi.
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"BİLİM İNSANLARINA BAĞLI"
Liglerin durumuyla ilgi bilim insanlarının görüşlerinin çok önemli olduğu ifade eden Reçber, "Liglere ara verilmesi veya sezonların tescil edilmesi benim işim değil. Bu kararın sadece doktorlara ve bilim adamlarına bağlı olduğuna inanıyorum, çünkü herkesin güvenliği söz konusu." diye konuştu.
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"İTİRAF ETMELİYİM, BAŞLANGIÇTA KÜÇÜMSEDİM"
Başlangıçta belirtileri küçümsediğini belirten Reçber, "İlk gün sadece hafif bir boğaz ağrım vardı, ikincisinde ateşim vardı, ama 37.5 dereceyi geçmedi. Aile doktorumla iletişime geçtim ve ateş düşürücü ve ağrı kesici almaya başladım, ancak bu arada iştah, koku ve tat duyum değişti. Bir öksürük başladı. İtiraf etmeliyim, başlangıçta küçümsedim; çünkü basit bir grip olduğunu düşündüm." diye konuştu.