Russell Westbrook'tan Jennifer Lopez - Ben Affleck çiftine asist!
Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkilerinde hızlı yol alıyor. Los Angeles'te yaşayan ikili gecenin maçında görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde bir malikane alan çift, spor etkinliklerine de zaman ayırıyor.
WESTBROOK'TAN JEST
Karşılaşmada Lakers'in yıldızlarından Russell Westbrook havlusunu Ben Affleck'in dizine koydu. Bu anlar sosyal medyada epey konuşuldu.