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Basketbol
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 10:03 | 

Russell Westbrook'tan Jennifer Lopez - Ben Affleck çiftine asist!

Eski nişanlılar Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 17 yılın ardından yeniden başladıkları ilişkilerinde hızlı yol alıyor. Los Angeles'te yaşayan ikili gecenin maçında görüntülendi.

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Geçtiğimiz aylarda Los Angeles'ın en gözde semtlerinden birinde bir malikane alan çift, spor etkinliklerine de zaman ayırıyor.
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NBA’de Los Angeles Lakers ile Boston Celtics'in karşı karşıya geldiği maçı Jennifer Lopez ve Ben Affleck, bench'in hemen yanından takip etti. 117-102'lik skorla ev sahibi Lakers'in kazandığı mücadelede gözler ikilideydi.
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Salonda Lopez ve Affleck'in anons edildiği esnada büyük bir tezahürat yapıldı.
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Karşılaşma esnasında yayıncı kuruluş sık sık bu ikiliyi ekrana getirirken salondaki skorbord ekranında da gözler Jennifer Lopez ve Ben Affleck'te idi.
5WESTBROOKTAN JEST

WESTBROOK'TAN JEST

Karşılaşmada Lakers'in yıldızlarından Russell Westbrook havlusunu Ben Affleck'in dizine koydu. Bu anlar sosyal medyada epey konuşuldu.
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Ben Affleck - Jennifer Lopez çiftine havlusunu hediye eden Wesbrook maçı 24 sayı, 11 asistle tamamladı. Lakers’ta LeBron James 30 sayıyla yıldızlaştı.
72002DE TANIŞTILAR

2002'DE TANIŞTILAR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında birlikte dol aldıkları Gigi adlı filmin setinde tanıştılar. İki yıl nişanlı kalan çift, 2004’te ayrıldı.
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Önceki evliliklerinden çocukları olan ikili, çocuklarını bir araya getirerek büyük bir aile olmayı başardı.
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İşte geceden diğer kareler
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