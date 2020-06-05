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GeriFutbol Rus model Ekaterina Dorozhko'dan ırkçılık itirafı: 'Siyah bir adamla evlendim diye...'
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 11:07,

Rus model Ekaterina Dorozhko'dan ırkçılık itirafı: 'Siyah bir adamla evlendim diye...'

Brezilyalı futbolcu Luiz Adriano'nun Rus model eşi Ekaterina Dorozhko, aldığı ölüm tehditlerini anlattı.

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ABD'de George Floyd'un öldürülmesi ve protestoların devam etmesi, dünyadaki ırkçılık sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Futbolda da son yıllarda ırkçı saldırılar büyük tepki çekmiş, hatta bazı oyuncular kendilerine yapılan ırkçılık nedeniyle oynamak istememişlerdi.

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Brezilya'nın Palmeiras takımında forma giyen forvet oyuncusu Luiz Adriano'nun Rus eşi Ekaterina Dorozhko da yaşadıkları ırkçı saldırıları anlattı.

4GEÇEN SENE EVLENDİLER
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GEÇEN SENE EVLENDİLER

Ekaterina Dorozhko, Luiz Adriano ile Spartak Moskova'da oynarken tanışmış ve sevgili olmuşlardı. Çift, geçen sene ise evlenmişlerdi.

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Rus model, Brezilyalı oyuncu ile evlendikten sonra ölüm tehditleri aldığını açıkladı ve şöyle konuştu;

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Eşimi görmek için Brezilya'ya gittiğimde insanlar bana bakıp bağırarak 'Bakın Rus geliyor' diyerek gülüyorlardı.

7SENİ BULUP DÖVECEĞİM DEDİLER
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'SENİ BULUP DÖVECEĞİM DEDİLER'

Luiz Adriano ile ilişkimden sonra uzun bir süre her gün ölüm tehditleri aldım. Umarım ailen hastalanır diyenler bile oldu. Seni bulup döveceğim diyenler vardı. Neden? Çünkü siyah bir adamla evlenmiştim.

8KALBİM ÇOK ACIYOR
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'KALBİM ÇOK ACIYOR'

Şanslıyım ki sakin bir insanım ve bu tehditlere karşı endişelenmedim. Ancak dünyada yaşanan bu olaylara karşı kalbim çok acıyor.

9BANA GÖRE HERKES EŞİT
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'BANA GÖRE HERKES EŞİT'

Aileme bana verdiği eğitim için çok teşekkür ediyorum. İnsanları asla ten renklerine göre ayırt etmem. Bana göre herkes eşit.

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Şu anda ailemin yarısı siyah ve hepsini çok seviyorum. Rus olduğum için beni kabul etmeyeceklerinden korkmuştum ama hepsi beni çok sevdi.

11NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ
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'NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?'

Renkler insanlar için neden bu kadar önemli? Sonuçta aşk ve arkadaşlık renk tanımaz.

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218 bin takipçisi bulunan Instagram'dan bu paylaşımı yapan Rus model, kısa süre içinde çok sayıda tebrik mesajı aldı.

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