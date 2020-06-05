Rus model Ekaterina Dorozhko'dan ırkçılık itirafı: 'Siyah bir adamla evlendim diye...'

'SENİ BULUP DÖVECEĞİM DEDİLER' Luiz Adriano ile ilişkimden sonra uzun bir süre her gün ölüm tehditleri aldım. Umarım ailen hastalanır diyenler bile oldu. Seni bulup döveceğim diyenler vardı. Neden? Çünkü siyah bir adamla evlenmiştim.