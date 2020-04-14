Rus efsanesi Marat Safin'den çılgın corona virüsü komplo teorisi!
Marat Safin'in Rusya'da verdiği röportaj dünyada büyük ses getirdi...
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Tüm dünyayı etkisi alan corona virüsü salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.
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Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 bini geçti.
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Milyonlarca insanın eve kapanmasına ve hayatın durma noktasına gelmesine sebep olan corona virüsle ilgili komplo teorileri de tıpkı rakamlar gibi her geçen gün artıyor.
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2015 yılında yaptığı bir konuşmada dünyanın SARS benzeri bir virüsün yol açacağı pandemiye hazır olmadığı uyarısında bulunan ABD’li işadamı Bill Gates'in bu röportajının ardından kulisler cadı kazanına döndü.
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Bir kesim, corona virüsü salgınını Bill Gates'in başlattığını öne sürerken bir diğer kesim ise Bill Gates'in ileri görüşlülüğünü yere göğe sığdıramayıp salgının sona erdirilmesi konusunda kendisinden yardım alınması gerektiğini savunmaya başladı.
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Tüm bu polemiklerin gölgesinde geçtiğimiz günlerde bir demeç veren Bill Gates ise corona virüsü salgının tamamen biterek hayatın normale dönmesinin 2021 yılı sonbaharını bulabileceğini kaydetti ve teorileri yeniden alevlendirdi.
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Konuyla ilgili olarak konuşan son isim efsanevi Rus tenisçi Marat Safin oldu. Safin, corona virüsü salgınına inanmadığını ve daha önce denenmiş bir simulasyonun hayata geçirildiğini söyledi.
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Teorilerini bir bir sıralayan Marat Safin'in çok konuşulacak sözleri adeta bir bilim kurgu senaryosunu andırıyor. İşte 40 yaşındaki sporcunun çarpıcı röportajı ve birbirinden ilginç teorileri...
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"Bence insanları derilerinin altına yerleştirilmiş çiplerle yaşamaya hazırlayan bir süreçten geçiyoruz."
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"Yaşadığımız bu günleri yıllar önce Davos Ekonomi Zirvesi'nde planladılar ve neler yaşanabileceğini simule ettiler."
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"Bill Gates, 2015 yılında ne demişti? Bir pandemi ile karşı karşıya kalacağımızı ve insanlığın yakın gelecekteki düşmanının nükleer savaş değil bir virüs olacağını söylemişti"
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"Bill Gates'in ileri görüşlü olduğunu ya da iyi bir tahminde bulunduğunu sanmıyorum. Bence her şeyi en başından itibaren biliyordu."
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"Bence virüsle alakalı yaşananlar, bize gösterilen ya da söylenilen gibi değil. Ancak insanlar buna inanıyor. Televizyonlardaki korku senaryolarına inanıyor."
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"Hatta bazıları medeniyetin son bulacağına inanıyor. Ben buna inanmıyorum. Yakında hepimizin derisinin altına çip yerleştirecekler."
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"Tüm dünyayı eve hapsettiler, her şey istedikleri gibi ilerliyor. Bence politik liderlerden daha büyük figürler var. Gerçek para babaları... Ve dünyayı da aslında onlar yönetiyor..."
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"Onlara isterseniz 'gölge hükümet', isterseniz başka bir şey deyin. Adı ne olursa olsun mühim değil. Belki de varlığından bile haberdar olmadığımız güçler var."
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"Rothschild ve Rockefeller aileleri en bilindikleri ancak onların da arkasında birileri var."