Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize rüzgarına kapıldı
Ülkemizde vizyonda olduğu dönemde büyük gişe başarısı elde eden 7. Koğuştaki Mucize filmi dijital platform üzerinden tüm dünyada izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Brezilyalı futbolcu Neymar, DJ Snake’in de aralarında olduğu dünyaca ünlü isimler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla 7. Koğuştaki Mucize'ye övgüler yağdırıyor. Furyaya ünlü bir isim daha katıldı...
2
Abone Ol
Filmi izleyenler kervanına Meksikalı oyuncu Thalia katılmıştı. Thalia, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımda 7. Koğuştaki Mucize'den çok etkilendiğini dile getirdi.
3
Abone Ol
Fransa'nın ünlü tenisçilerinden Benoit Paire da sosyal medyadan filmin afişini paylaşarak “Uzun süredir bir filmde bu kadar duyguyu yaşamamıştım. Herkes mutlaka izlesin” yazdı.
4
Abone Ol
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Medel'in eşi de izlediği film sonrası sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu.
5
Abone Ol
Rüzgara kapılan son isim ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez oldu.
6
Abone Ol
17.8 milyon takipçisi olan Georgina Rodriguez de Instagram hesabının story bölümünde filmin tanıtımını paylaştı.
7
Abone Ol
Rodriguez, “Güzel film, siz izlediniz mi” notunu düştü.
8
Abone Ol
İşte 7 Koğuştaki Mucize'nin oyuncu kadrosu, konusu ve hakkında merak edilenler...
7. Koğuştaki Mucize'de; Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi isimler rol alıyor.
9
Abone Ol
Konusu
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?