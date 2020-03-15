Ronaldo'nun otellerini hastaneye çevireceği iddia edilmişti! Yalanlama geldi...

Koronavirüs ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum. Takım arkadaşım Rugani ve virüsle savaşan herkesin yanındayım." sözlerini kullanmış ve sağlık otoritelerinin direktiflerine uyulmasını istemişti.