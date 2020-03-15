Ronaldo'nun otellerini hastaneye çevireceği iddia edilmişti! Yalanlama geldi...
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, corona virüsü ile mücadele için ülkesi Portekiz'de kendisine ait otelleri yeni hastaların tedavi edilmesi için hastaneye çevirdiği iddiasına yalanlama geldi.
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Spor Arena Dış Haber | Marca; Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, corona virüsü ile mücadele için ülkesi Portekiz'de örnek bir projeye imza attığını iddia etmişti.
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Haberde Ronaldo'nun, ülkesinde sahip olduğu oteller zincirini koronavirüsle mücadele edilmesi için hastane olarak kullanılması talimatını verdiği iddia edildi.
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İspanyol Marca'nın haberine göre Ronaldo, Lizbon ve Madeira'da bulunan ve kendi ismini taşıyan otellerinin, koronavirüs salgınına yakalanan hastaların tedavi edilmesi için hastaneye çevrilmesini istedi.
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Bunun için sağlık otoriteleriyle fikir alışverişi yapan Ronaldo, otellerinin kullanımından herhangi bir ücret talep etmeyecekti.
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Ayrıca haberde, 35 yaşındaki yıldız futbolcunun, hastaneye çevrilecek olan otellerde çalışan doktor ve sağlık görevlilerinin maaşlarını ise kendisinin ödeyeceği belirtilmişti.
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ÖTELDEN YALANLAMA GELDİ
Otel yetkilileri, corona virüsü tedevisi kapsamında hastaneye çevrileceğine yönelik çıkan haberi yalanladı.
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RONALDO'NUN GİRİŞİMİ YOK
Marca'da çıkan haberin hatalı olduğunu belirten yetkililer, yıldız futbolcunun böyle bir girişiminin olmadığını belirtti.
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İTALYA'YA DÖNMEDİ
Ronaldo, Juventus'tan takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini ve Portekiz'de kalacağını kulübe bildirmişti.
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Memleketi Madeira'da felç geçiren annesinin yanından İtalya'ya dönmeyen Ronaldo, kendisinin ve ailesinin sağlığı için izole bir hayat yaşamaya başlamıştı.
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Koronavirüs ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum. Takım arkadaşım Rugani ve virüsle savaşan herkesin yanındayım." sözlerini kullanmış ve sağlık otoritelerinin direktiflerine uyulmasını istemişti.