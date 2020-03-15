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Futbol
Haber Giriş: 15 Mart 2020 - 09:05, /

Ronaldo'dan corona virüsü ile mücadelede örnek davranış!

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü ile mücadele için ülkesi Portekiz'de örnek bir projeye imza atıyor.

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1RONALDODAN CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELEDE ÖRNEK DAVRANIŞ

RONALDO'DAN CORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELEDE ÖRNEK DAVRANIŞ!

Spor Arena Dış Haber | Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü ile mücadele için ülkesi Portekiz'de örnek bir projeye imza atıyor.

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Ronaldo'nun, ülkesinde sahip olduğu oteller zincirini koronavirüsle mücadele edilmesi için hastane olarak kullanılması talimatını verdiği iddia edildi.

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İspanyol Marca'nın haberine göre Ronaldo, Lizbon ve Madeira'da bulunan ve kendi ismini taşıyan otellerinin, koronavirüs salgınına yakalanan hastaların tedavi edilmesi için hastaneye çevrilmesini istiyor.

4ÜCRETSİZ OLACAK

ÜCRETSİZ OLACAK

Bunun için sağlık otoriteleriyle fikir alışverişi yapan Ronaldo, otellerinin kullanımından herhangi bir ücret talep etmeyecek.

5MAAŞLARI RONALDO ÖDEYECEK

MAAŞLARI RONALDO ÖDEYECEK

35 yaşındaki yıldız futbolcu, hastaneye çevrilecek olan otellerde çalışan doktor ve sağlık görevlilerinin maaşlarını ise kendisi ödeyecek.

6RONALDONUN LİZBONDAKİ OTELİ

RONALDO'NUN LİZBON'DAKİ OTELİ

7RONALDONUN MADEİRADAKİ OTELİ

RONALDO'NUN MADEİRA'DAKİ OTELİ

8İTALYAYA DÖNMEDİ

İTALYA'YA DÖNMEDİ

Ronaldo, Juventus'tan takım arkadaşı Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini ve Portekiz'de kalacağını kulübe bildirmişti.

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Memleketi Madeira'da felç geçiren annesinin yanından İtalya'ya dönmeyen Ronaldo, kendisinin ve ailesinin sağlığı için izole bir hayat yaşamaya başlamıştı.

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Koronavirüs ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum. Takım arkadaşım Rugani ve virüsle savaşan herkesin yanındayım." sözlerini kullanmış ve sağlık otoritelerinin direktiflerine uyulmasını istemişti.

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