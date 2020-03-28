Haber Giriş: 28 Mart 2020 - 18:50,
Ronaldo ve arkadaşlarından corona virüsü için 90 milyon euroluk dev fedakarlık!
Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, corona virüsü salgını sebebiyle çarpıcı bir karar alırken, siyah beyazlı kulüp anlaşmayı duyurdu.
Corona virüsün Avrupa'da en yoğun şekilde hissedildiği İtalya'dan ayrılan ve hem kendisi hem de ailesini Portekiz'deki evinde karantinaya alan Cristiano Ronaldo, salgından etkilenenler için yardımlarını yapmayı sürdürüyor.
HASTANELERE YARDIM YAPTI
Yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde vantilatör, tıbbi önlük ve tıbbi maske sayısının az olduğunu öğrenen Ronaldo, Jorge Mendes ile iletişime geçerek bütün hastanelere gereken şeylerin alınmasını istemişti.
KULÜP ÇALIŞANLARI İÇİN
Daha önce Portekiz'deki bazı hastanelere 1 milyon euro bağışlayan Ronaldo'nun, maaşından kesilen 3.8 milyon euronun kulüp çalışanlarının maaşlarında kullanılacağı ifade edildi.
JUVE ANLAŞMAYI DUYURDU
Ronaldo'nun bu kararından sonra diğer futbolcular da maaş kesintisine gitmeyi kabul etti. Siyah - beyazlılar, futbolcular ve antrenörlerle maaş kesintisi konusunda anlaşıldığını duyurdu.
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