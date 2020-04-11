Ronaldo cephesinde skandallar bitmiyor! Özel jetiyle corona virüsü yasağını deldi, ülke ayağa kalktı

Portekiz'de Ronaldo ailesinin karantina karşıtı yaşam tarzı tepki çekerken, kız kardeşi Katia'nın karantinayı delip uçakla Brezilya'ya kaçması büyük tepki topladı.
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TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Ülkeden çıkış yasağına rağmen bir uçakla Brezilya'ya giden Katia'ya ülkede tepki çığ gibi büyüdü.
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BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI
Tüm bu tepkiler üzerine açıklama yapan Maderia Belediye Meclis Üyesi Pedro Ramos; "Ronaldo'nun da antrenman yapmak için özel izni yoktu. Kurallara uyduğu ölçüde diğer vatandaşlar gibi antrenman yapabilir. Asla ona özel bir ayrıcalık yok." dedi.
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HERKESİN AKLINDA AYNI SORU...
Tüm bu yaşananların ardından ülkede herkes şunu merak ediyor, Ronaldo ailesinin bir ayrıcalığı mı var?..