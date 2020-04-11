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GeriFutbol Ronaldo cephesinde skandallar bitmiyor! Özel jetiyle corona virüsü yasağını deldi, ülke ayağa kalktı
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Futbol
Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 19:27,

Ronaldo cephesinde skandallar bitmiyor! Özel jetiyle corona virüsü yasağını deldi, ülke ayağa kalktı

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo ve ailesi, corona virüs (koronavirüs) nedeniyle yaşanan karantina döneminde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Portekiz'de son günlerde gündemi en çok meşgul eden konulardan biri, Ronaldo ve ailesinin karantinaya rağmen rahat bir hayat yaşaması.

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Corona virüs (koronavirüs) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyona yaklaşmış durumda, hayatını kaybedenler ise 185 binin üzerinde...

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Dünya Sağlık Örgütü ve devletlerin tüm yetkilileri halka "Evde kal" çağrısı yaparken, Portekiz'de yaşamını sürdüren Cristiano Ronaldo ve ailesi karantinayı hiçe saymaya devam ediyor.

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Şimdilerde bulunduğu ve doğduğu yer olan Madeira'da pek kurallara uymayan, sevgilisi Georgina ve çocuklarıyla dışarıda gezmeye çıkan Ronaldo'ya halk tepki göstermişti.

5ANTRENMAN İÇİN HİÇE SAYDI

ANTRENMAN İÇİN HİÇE SAYDI

Ronaldo son olarak Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyumu'nda antrenman yaparak karantinayı hiçe saymış ve büyük tepki almıştı.

6BİR SKANDAL DAHA

BİR SKANDAL DAHA

Portekizli yıldızın karantinayı delerek antrenman yapması sıcaklığını korurken, bir  skandal da kız kardeşinden geldi.

7PORTEKİZ, RONALDONUN KIZ KARDEŞİ KATİAYI KONUŞUYOR

PORTEKİZ, RONALDO'NUN KIZ KARDEŞİ KATİA'YI KONUŞUYOR

Portekiz'de Ronaldo ailesinin karantina karşıtı yaşam tarzı tepki çekerken, kız kardeşi Katia'nın karantinayı delip uçakla Brezilya'ya kaçması büyük tepki topladı.

8TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Ülkeden çıkış yasağına rağmen bir uçakla Brezilya'ya giden Katia'ya ülkede tepki çığ gibi büyüdü.

9BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Tüm bu tepkiler üzerine açıklama yapan Maderia Belediye Meclis Üyesi Pedro Ramos; "Ronaldo'nun da antrenman yapmak için özel izni yoktu. Kurallara uyduğu ölçüde diğer vatandaşlar gibi antrenman yapabilir. Asla ona özel bir ayrıcalık yok." dedi.

10HERKESİN AKLINDA AYNI SORU...

HERKESİN AKLINDA AYNI SORU...

Tüm bu yaşananların ardından ülkede herkes şunu merak ediyor, Ronaldo ailesinin bir ayrıcalığı mı var?..

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