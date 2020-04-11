Ronaldo cephesinde skandallar bitmiyor! Özel jetiyle corona virüsü yasağını deldi, ülke ayağa kalktı

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI Tüm bu tepkiler üzerine açıklama yapan Maderia Belediye Meclis Üyesi Pedro Ramos; "Ronaldo'nun da antrenman yapmak için özel izni yoktu. Kurallara uyduğu ölçüde diğer vatandaşlar gibi antrenman yapabilir. Asla ona özel bir ayrıcalık yok." dedi.