MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRonaldinho hapishanede önce şov yaptı sonra yıkan haberi aldı!
GeriFutbol Ronaldinho hapishanede önce şov yaptı sonra yıkan haberi aldı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 14 Mart 2020 - 10:42, /

Ronaldinho hapishanede önce şov yaptı sonra yıkan haberi aldı!

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı için tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, hapishanede çıktığı maçta şov yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Spor Arena Dış Haber | Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı için tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, hapishanede çıktığı maçta şov yaptı.

2

Abisi Roberto de Assis Moreira ile birlikte bulunduğu hapishanedeki diğer mahkumlarla yakın ilişkiler kuran Ronaldinho, düzenlenen turnuvada takımına şampiyonluğu getirdi.

3

Final maçını 11-2 kazandıkları maçta 5 gol 6 asist yapan efsane futbolcu, bütün gollere katkı yapmayı başardı.

4

Maçı kazanan ve kupayı alan Ronaldinho'nun takımına ödül olarak 16 kilo füme domuz eti verildi.

5

Ronaldinho'nun hapishaneden sızan ilk fotoğrafı

6

Hapishanede büyük ilgi gören Ronaldinho, tutuklu ve görevli hayranlarına imza dağıttı.

7SERBEST KALMA TALEBİ REDDEDİLDİ

SERBEST KALMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutukluluk kararı sonrası görülen iptal davasında Ronaldinho'ya kötü haber geldi. İptal davasında Ronaldinho'nun avukatları tarafından yapılan serbest kalma talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

8

39 yaşındaki Ronaldinho, abisi ile birlikte 6 ay hapis yatacak.

9
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi