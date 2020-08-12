Ronaldinho ev hapsinde de rahat durmadı! Skandal ortaya çıktı...

"KADINLAR MANKENDİ" Bir görgü tanığı, konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada "Kadınlar lüks bir araç tarafından alındı ve yine lüks bir araç tarafından götürüldü. Sanırım hepsi mankendi. Çünkü hepsinin dış görünüşü kusursuzdu" ifadelerini kullandı.