Ronaldinho ev hapsinde de rahat durmadı! Skandal ortaya çıktı...
Kaldığı otelin kral dairesine...
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Spor Arena Dış Haber
Efsane futbolcu Ronaldinho, Şubat ayının sonlarında Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanmış ve hapis cezası almıştı.
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Abisi Roberto de Assis ile birlikte Paraguay pasaportlarıyla ülkeye giriş yaparken havalimanında yakalanan Ronaldinho önce gözaltına alınmış, ardından da mahkemeye çıkarılarak 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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Bulunduğu hapishanedeki diğer mahkumlarla yakın ilişkiler kuran Ronaldinho, düzenlenen futbol turnuvasında takımına şampiyonluğu getirmişti.
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Hapishanede büyük ilgi gören Ronaldinho, tutuklu ve görevli hayranlarına imza dağıttığı fotoğraflar sosyal medyaya sızdırılmıştı.
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KEFALETLE EV HAPSİNE...
Ronaldinho ve abisi Roberto de Assis, 1.6 milyon dolarlık kefalet karşılığında cezaevinden ev hapsine alınmıştı.
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EV HAPSİNDE SKANDAL...
Paraguay'ın başkenti Asunsion'un en lüks otellerinden birinin kral dairesinde ev hapsini geçiren Ronaldinho'nun adı bu kez bir başka skandala karıştı.
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SABAHA KADAR DEVAM EDEN PARTİ
Paraguay’da yayın yapan HOY gazetesinin haberine göre Ronaldinho’nun kaldığı otele gece geç saatlerde, belirli aralıklarla birçok kadın geldi. Kral dairesinde yapılan parti gece boyu devam etti.
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ÖZEL ARABAYLA GETİRİLDİLER
Özel bir araba tarafından alınan ve otelin otoparkına getirilen kadınların, Ronaldinho’nun kaldığı kral dairesine girip çıktığı gözlendi.
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"KADINLAR MANKENDİ"
Bir görgü tanığı, konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada "Kadınlar lüks bir araç tarafından alındı ve yine lüks bir araç tarafından götürüldü. Sanırım hepsi mankendi. Çünkü hepsinin dış görünüşü kusursuzdu" ifadelerini kullandı.
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KRİTİK GÜN 24 AĞUSTOS
L’Equipe’te yer alan habere göre; 24 Ağustos’taki mahkemde Ronaldinho’nun serbest kalması için bir duruşma olacak.
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200 BİN DOLAR TAZMİNAT İSTENECEK
Şu an ev hapsinde olan Ronaldinho’dan savcılar, 90 bin dolar tazminat ücreti istendi. Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi. Ronaldinho’nun ağabeyi Roberto de Assis’ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.
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SERBEST KALABİLİR
24 Ağustos’taki görüşmede hem tazminat ücreti, hem de Ronaldinho ve ağabeyinin ülkeden çıkışı görüşülecek.
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Futbola Gremio’da başlayan Ronaldinho, sırasıyla Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico MG, Queretaro, Fluminense gibi takımlarda oynadıktan sonra 16 Ocak 2018 tarihinde aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.