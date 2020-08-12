MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRonaldinho ev hapsinde de rahat durmadı! Skandal ortaya çıktı...
GeriFutbol Ronaldinho ev hapsinde de rahat durmadı! Skandal ortaya çıktı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 10:34,

Ronaldinho ev hapsinde de rahat durmadı! Skandal ortaya çıktı...

Kaldığı otelin kral dairesine...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Spor Arena Dış Haber
Abone Olgoogle-news

Spor Arena Dış Haber

Efsane futbolcu Ronaldinho, Şubat ayının sonlarında Paraguay'a sahte pasaportla girerken yakalanmış ve hapis cezası almıştı.

2
Abone Olgoogle-news

Abisi Roberto de Assis ile birlikte Paraguay pasaportlarıyla ülkeye giriş yaparken havalimanında yakalanan Ronaldinho önce gözaltına alınmış, ardından da mahkemeye çıkarılarak 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

3
Abone Olgoogle-news

Bulunduğu hapishanedeki diğer mahkumlarla yakın ilişkiler kuran Ronaldinho, düzenlenen futbol turnuvasında takımına şampiyonluğu getirmişti.

4
Abone Olgoogle-news

Hapishanede büyük ilgi gören Ronaldinho, tutuklu ve görevli hayranlarına imza dağıttığı fotoğraflar sosyal medyaya sızdırılmıştı.

5KEFALETLE EV HAPSİNE...
Abone Olgoogle-news

KEFALETLE EV HAPSİNE...

Ronaldinho ve abisi Roberto de Assis, 1.6 milyon dolarlık kefalet karşılığında cezaevinden ev hapsine alınmıştı.

6EV HAPSİNDE SKANDAL...
Abone Olgoogle-news

EV HAPSİNDE SKANDAL...

Paraguay'ın başkenti Asunsion'un en lüks otellerinden birinin kral dairesinde ev hapsini geçiren Ronaldinho'nun adı bu kez bir başka skandala karıştı.

7SABAHA KADAR DEVAM EDEN PARTİ
Abone Olgoogle-news

SABAHA KADAR DEVAM EDEN PARTİ

Paraguay’da yayın yapan HOY gazetesinin haberine göre Ronaldinho’nun kaldığı otele gece geç saatlerde, belirli aralıklarla birçok kadın geldi. Kral dairesinde yapılan parti gece boyu devam etti.

8ÖZEL ARABAYLA GETİRİLDİLER
Abone Olgoogle-news

ÖZEL ARABAYLA GETİRİLDİLER

Özel bir araba tarafından alınan ve otelin otoparkına getirilen kadınların, Ronaldinho’nun kaldığı kral dairesine girip çıktığı gözlendi.

9KADINLAR MANKENDİ
Abone Olgoogle-news

"KADINLAR MANKENDİ"

Bir görgü tanığı, konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada "Kadınlar lüks bir araç tarafından alındı ve yine lüks bir araç tarafından götürüldü. Sanırım hepsi mankendi. Çünkü hepsinin dış görünüşü kusursuzdu" ifadelerini kullandı.

10KRİTİK GÜN 24 AĞUSTOS
Abone Olgoogle-news

KRİTİK GÜN 24 AĞUSTOS

L’Equipe’te yer alan habere göre; 24 Ağustos’taki mahkemde Ronaldinho’nun serbest kalması için bir duruşma olacak.

11200 BİN DOLAR TAZMİNAT İSTENECEK
Abone Olgoogle-news

200 BİN DOLAR TAZMİNAT İSTENECEK

Şu an ev hapsinde olan Ronaldinho’dan savcılar, 90 bin dolar tazminat ücreti istendi. Bu ücretin nedeni olarak topluma verilen zarar gösterildi. Ronaldinho’nun ağabeyi Roberto de Assis’ten ise benzer suç nedeniyle 110 bin dolar tazminat talep edildi.

12SERBEST KALABİLİR
Abone Olgoogle-news

SERBEST KALABİLİR

24 Ağustos’taki görüşmede hem tazminat ücreti, hem de Ronaldinho ve ağabeyinin ülkeden çıkışı görüşülecek.

13
Abone Olgoogle-news

Futbola Gremio’da başlayan Ronaldinho, sırasıyla Paris Saint Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico MG, Queretaro, Fluminense gibi takımlarda oynadıktan sonra 16 Ocak 2018 tarihinde aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi