Roman Abramovich'in kızları olay oldu! 10.5 milyar euroluk servet...

Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, serveti kadar özel yaşantısı ve ailesi ile gündem olmaya devam ediyor.Dünyanın en zengin iş adamları arasında bulunan Roman Abramovich'in iki evliliğinden toplam 7 çocuğu bulunuyor.54 yaşındaki Abramovich'in şu anda toplam servetinin 10.5 milyar euro olduğu belirtiliyor. Tabii bundan çocukları da faydalanıyor... İşte Roman Abramovich'in çocukları 28 yaşındaki Anna Abramovich, Rus milyarderin ikinci evliliğinden olan ilk kızı. Henüz 18 yaşında evlenerek dikkat çeken Anna, filozof mezunu ve okula helikopterler gidip geliyordu.New York'ta yaşayan Anna Abramovich, son zamanlarda katıldığı partilerle de adından sıkça söz ettiriyor.Roman Abramovich'in 27 yaşındaki oğlu Arkadiy ise babası gibi tam bir futbol delisi. Chelsea maçlarını izlemek için sık sık Stamford Bridge'de bulunuyor. Babasının yolunda ilerliyor. İsmi CSKA Moskova ve Kopenhag'ı satın alacağı haberlerle anılıyordu.25 yaşındaki Sofia Abramovich ise Abramovich ailesinin 'aykırı' üyesi. Instagram'da kendisine geniş bir hayran kitlesi oluşturan Sofia, özel yatında verdiği partilerle ünlendi. Sofia, Beckham ailesi dahil olmak üzere birçok ünlü isim ile birlikte partiler düzenliyor. Roman Abramovich, doğum günü olarak Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de kendisine parti sürprizi yapmıştı. 3 adet atı bulunuyor ve Rusya'da at yarışlarına katılıyor.Sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri sürekli üzerine çekmeyi başarıyor.Roman Abramovich'in 19 yaşındaki kızı Arina da atlara düşkünlüğü ile biliniyor. Babası, son olarak kızına 100 bin euro değerinde bir at hediye etti.17 yaşındaki oğlu Ilya ise Londra'nın en prestijli okullarından birisine gidiyor. Tabii Roman Abramovich sayesinde...Abramovich'in 7 çocuğundan 5'inin annesi ikinci evliliği olan Irina. İki çocuğu New York'ta yaşıyor ve Roman Abramovich, sık sık çocuklarını görmek için Amerika'ya gidiyor.