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GeriFutbol Roman Abramovich'in kızları olay oldu! 10.5 milyar euroluk servet...
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 13:48 | 

Roman Abramovich'in kızları olay oldu! 10.5 milyar euroluk servet...

Chelsea'nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich servetine servet katmaya devam ederken ailesi ile de dikkat çekiyor.

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Premier Lig takımlarından Chelsea'nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich, serveti kadar özel yaşantısı ve ailesi ile gündem olmaya devam ediyor.

2TOPLAM 7 ÇOCUĞU VAR
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TOPLAM 7 ÇOCUĞU VAR

Dünyanın en zengin iş adamları arasında bulunan Roman Abramovich'in iki evliliğinden toplam 7 çocuğu bulunuyor.

310.5 MİLYAR EURO SERVET
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10.5 MİLYAR EURO SERVET

54 yaşındaki Abramovich'in şu anda toplam servetinin 10.5 milyar euro olduğu belirtiliyor. Tabii bundan çocukları da faydalanıyor... İşte Roman Abramovich'in çocukları

4OKULA HELİKOPTERLE GİDİYORDU
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OKULA HELİKOPTERLE GİDİYORDU

28 yaşındaki Anna Abramovich, Rus milyarderin ikinci evliliğinden olan ilk kızı. Henüz 18 yaşında evlenerek dikkat çeken Anna, filozof mezunu ve okula helikopterler gidip geliyordu.

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New York'ta yaşayan Anna Abramovich, son zamanlarda katıldığı partilerle de adından sıkça söz ettiriyor.

6OĞLU, BABASININ İZİNDEN GİDİYOR
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OĞLU, BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Roman Abramovich'in 27 yaşındaki oğlu Arkadiy ise babası gibi tam bir futbol delisi. Chelsea maçlarını izlemek için sık sık Stamford Bridge'de bulunuyor.

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Babasının yolunda ilerliyor. İsmi CSKA Moskova ve Kopenhag'ı satın alacağı haberlerle anılıyordu.

8AİLENİN AYKIRI ÜYESİ SOFIA
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AİLENİN 'AYKIRI' ÜYESİ SOFIA

25 yaşındaki Sofia Abramovich ise Abramovich ailesinin 'aykırı' üyesi. Instagram'da kendisine geniş bir hayran kitlesi oluşturan Sofia, özel yatında verdiği partilerle ünlendi.

9BECKHAM AİLESİ İLE PARTİ
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BECKHAM AİLESİ İLE PARTİ

Sofia, Beckham ailesi dahil olmak üzere birçok ünlü isim ile birlikte partiler düzenliyor. Roman Abramovich, doğum günü olarak Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'de kendisine parti sürprizi yapmıştı.

10AT YARIŞLARINA KATILIYOR
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AT YARIŞLARINA KATILIYOR

3 adet atı bulunuyor ve Rusya'da at yarışlarına katılıyor.

11INSTAGRAM FENOMENİ
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INSTAGRAM FENOMENİ

Sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarla da dikkatleri sürekli üzerine çekmeyi başarıyor.

12100 BİN EURO AT HEDİYE
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100 BİN EURO AT HEDİYE

Roman Abramovich'in 19 yaşındaki kızı Arina da atlara düşkünlüğü ile biliniyor. Babası, son olarak kızına 100 bin euro değerinde bir at hediye etti.

13EN PRESTİJLİ OKULLAR...
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EN PRESTİJLİ OKULLAR...

17 yaşındaki oğlu Ilya ise Londra'nın en prestijli okullarından birisine gidiyor. Tabii Roman Abramovich sayesinde...

14İKİ ÇOCUĞU ABDDE
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İKİ ÇOCUĞU ABD'DE

Abramovich'in 7 çocuğundan 5'inin annesi ikinci evliliği olan Irina. İki çocuğu New York'ta yaşıyor ve Roman Abramovich, sık sık çocuklarını görmek için Amerika'ya gidiyor.

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