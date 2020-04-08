Roma'dan şoke eden Cengiz Ünder kararı!

Corona virüs ile mücadele eden İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar alındı.
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Corona virüs ile mücadele eden İtalya'da Roma forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar alındı.
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Avrupa'da Corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da rakamlar giderek büyüyor.
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İtalya'da bugüne kadar 135 bin 942 Corona virüs vakası tespit edildi. Ölüm sayısı 17 bin 127 olarak açıklanırken 24 bin 392 kişi de iyileşti.
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Bir yandan virüsle mücadele sağlık kuruluşları tarafından yapılırken bir yandan da ölen insanlar için törenler ve defin işlemleri yapılıyor.
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Şehirlere giren askeri araçlarda ölen yüzlerce insanın naaşları alınarak morglara veya soğuk hava depolarına götürülüyor.
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Corona virüsün İtalya'da günlük hayatın yanı sıra sporu da derinden etkilediği görülüyor.
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Ülkede bütün spor karşılaşmaları durmuş halde. Ne zaman başlayacakları ise bilinmiyor. İtalya Serie A da salgından nasibini almış durumda. Öyle ki bazı kulüpler gelir yaratmak için yıldız futbolcularını satış listesine koymaya hazırlanıyor.
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ROMA'DAN CENGİZ ÜNDER İÇİN ŞOKE EDEN KARAR!
Calciomercato'nun haberine göre, koronavirüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı. Calciomercato adlı internet sitesi haberi, 'Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder' olarak servis etti.
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IACHİNİ'DEN DUYGUSAL SÖZLER
Ayrıca Serie A ekibi Fiorentina'nın teknik direktörü Beppe Iachini de salgınla ilgili duygusal açıklamalar yaptı.
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"SAVAŞ DÖNEMİ GİBİ..."
Iachini; "Çoğu savaşı yaşamamış İtalya halkı için bu geçirdiğimiz en son günler. Savaş günlerinde de askeri araçlar ölen insanları toplamak için sokaklara inermiş. Bugün de aynı şeyleri yaşıyoruz." dedi.
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"FUTBOL KONUŞMAK ANLAMSIZ"
Futbolun önemsiz kaldığını söyleyen Iachini; "Aileler acıyla doluyken, sevdiklerine veda ederken futbol düşünmek ve konuşmak anlamsız. Bu durumu en kısa sürede atlatmayı düşünmeliyiz öncelikle." sözlerini kullandı.
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İTALYA'DA ÖLEN İNSANLAR İÇİN TOPLU TÖRENLER YAPILIYOR