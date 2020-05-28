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GeriFutbol Rodallega'dan İngiltere'yi sallayan Rooney ve Gerrard itirafları!
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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 14:17,

Rodallega'dan İngiltere'yi sallayan Rooney ve Gerrard itirafları!

Canlı yayında Wayne Rooney ve Steven Gerrard ile ilgili çarpıcı sözler...

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Spor Arena Dış Haber | Süper Lig'de Denizlispor forması giyen Trabzonspor'un eski golcüsü Hugo Rodallega'dan Wayne Rooney ve Steven Gerrard ile ilgili çarpıcı itiraflar geldi.

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Instagram'da katıldığı bir canlı yayında 2009-2012 yılları arasında Premier Lig'de Wigan forması giydiği dönemleri anlatan Kolombiyalı Rodallega, futbolcuların alkol alışkanlıkları hakkında konuştu.

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Wigan'da oynadığı dönemde Liverpool ile Manchester şehirlerinin arasındaki bir bölgede yaşadığını anlatan Rodallega, söyledikleriyle Ada basınında manşet olmayı başardı.

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Aynı dönemde Manchester United forması giyen İngiliz golcü Wayne Rooney hakkında konuşan Rodallega; "Rooney'i kaç kez barlarda içerken gördüğümü söylesem inanamazsınız. Çok kez onu kendinden geçmiş bir şekilde sarhoş gördüm." dedi.

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Liverpool efsanesi Gerrard ile ilgili de itirafta bulunan 34 yaşındaki golcü; "Gerrard'ı masada üstü çıplak şekilde dans ederken çok gördüm." diye konuştu.

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Çoğu futbolcunun alkol kullandığını söyleyen Rodallega; "Biz de insanız. Bunun yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben de içmeyi ve dans etmeyi çok severim. Salsa en sevdiğim danstır." dedi.

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Wayne Rooney'nin ismi kariyeri boyunca çok kez alkol alışkanlığı sebebiyle skandallara karışmıştı.

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Steven Gerrard da 2008 yılında sarhoş halde bir bar kavgasına karıştığı biliniyor.

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