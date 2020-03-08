Rize'de duygusal anlar! Ünal Karaman ve futbolcular...
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular, maç öncesinde Mehmetçiğe mesaj yolladı.
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği maçın öncesinde ev sahibi ekipten Mehmetçiğe mesaj vardı.
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Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitlerini anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı
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Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal da askeri kıyafetle tribündeki yerini aldı.
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Müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremoniye ev sahibi ekip oyuncuları, kafalarında jandarma komando kepiyle ve kollarında uzman çavuş rütbe armaları yer alan parkalar giymiş olarak çıkarken, İstiklal Marşı'nı da Türk bayrağına dönerek okudu.
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Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde, başkan Hasan Kartal'ın ise protokol tribününde asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.
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Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu
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Öte yandan, Çaykur Rizespor oyuncuları ısınmaya da üzerinde Türk bayrağı olan tişörtler giyerek çıktı.
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Taraftarlar uzun süre şehit olan askerlerimiz için destek tezahüratlarında bulundu.
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Rizespor'un bu hazırlığı, sosyal medyada takdir topladı ve konu hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.