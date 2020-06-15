Rize - Galatasaray maçında çok konuşulan görüntü! Abdurrahim Albayrak, Hasan Kartal...

Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü" dedi.