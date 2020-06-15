Rize - Galatasaray maçında çok konuşulan görüntü! Abdurrahim Albayrak, Hasan Kartal...

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın sağ ayağında iki ayrı kırık oluştu.
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Çaykur Didi Stadı'nda oynanan 27. hafta maçının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Muslera, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Rize Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uruguaylı kalecinin yapılan ilk tetkiklerinde, sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.
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Daha sonra Andone de talihsiz bir sakatlık yaşadı ve sarı kırmızılılar için kabul dolu bir akşam geride kaldı.
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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ve Rumen forvet Florin Andone'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır. Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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Maç öncesi, “Galatasaray’dan geçen senenin rövanşını alacağız” diyen Rizespor Başkanı Hasan Kartal, maçı Abdurrahim Albayrak ile izlemedi.
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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Rizespor'da başkan Hasan Kartal, maç sonunda "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü" dedi.
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Fernando Muslera'nın sakatlık yaşamasına da değinen Kartal, "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti." ifadelerini kullandı.
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ünal Karaman ise şu ifadeleri kullandı:
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“Galatasaray takımı talihsizlik yaşadı. Dua ediyorum ki oyuncuların sakatlıkları futbol hayatlarını etkileyecek durumda olmaz. Zor bir süreçten geçtik. Lige verilen aranın uzunluğu ve streslerin yaşandığı süreçte çok disiplinli çalıştık."
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"Bu süreci spor adamları olarak ilk defa tecrübe ettik. Olayın psikolojik yanları da var. Sakatlıkların daha sayısının artacağı söz konusu olabilir. Oyuncularım bu süreçte çok iyi çalıştılar. Takım ruhu içerisinde bir arada olduk. Bugün o çalışmanın karşılığını aldık. Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah beklentilere cevap verecek güzel oyunlarla ligi tamamlarız.”