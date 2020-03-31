Rihanna, corona virüs olan Kevin Durant ile dalga geçti

Tüm dünyada ünlü isimler, corona virüs nedeniyle evde kalırken zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor.Rihanna da bu akıma uydu ve geçtiğimiz gün Instagram'dan canlı yayın başlattı. Yayına katılanlar arasında NBA'in ünlü basketbolcusu Kevin Durant da vardı...Durant'in canlı yayınına geldiğini öğrenen Rihanna, Durant'in koronavirüs testinin pozitif olması hakkında ''KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?'' diye dalga geçti.Rihanna, ardından ''Şaka bir yana geçmiş olsun Kevin Durant'' diyerek yıldız oyuncunun gönlünü aldı.Kevin Durant ise Rihanna'ya cevap olarak ''Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda gözükmüyorsun'' sorusunu yöneltti. Rihanna da ''ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım.'' dedi.Golden State Warriors ve o zaman LeBron liderliğindeki Cleveland Cavaliers arasındaki 2017 NBA Finalleri 1. maçı sırasında Durant ile Rihanna tanışmış ve bir süre sohbet etmişti.Barbados'lu şarkıcı, NBA ve basketbola olan ilgisi ile de biliniyor. Rihanna, bol bol Los Angeles Lakers maçlarını izliyor. Rihanna'nın favori oyuncularının başında ise LeBron James geliyor... Ünlü şarkıcı, geçen yıl da PSG'nin maçını Neymar ile birlikte izlemişti.