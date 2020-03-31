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Basketbol
Haber Giriş: 31 Mart 2020 - 12:25, /

Rihanna, corona virüs olan Kevin Durant ile dalga geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, corona virüs testi pozitif çıkan Kevin Durant ile dalga geçti.

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Tüm dünyada ünlü isimler, corona virüs nedeniyle evde kalırken zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor.

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Rihanna da bu akıma uydu ve geçtiğimiz gün Instagram'dan canlı yayın başlattı. Yayına katılanlar arasında NBA'in ünlü basketbolcusu Kevin Durant da vardı...

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Durant'in canlı yayınına geldiğini öğrenen Rihanna, Durant'in koronavirüs testinin pozitif olması hakkında ''KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?'' diye dalga geçti.

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Rihanna, ardından ''Şaka bir yana geçmiş olsun Kevin Durant'' diyerek yıldız oyuncunun gönlünü aldı.

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Kevin Durant ise Rihanna'ya cevap olarak ''Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda gözükmüyorsun'' sorusunu yöneltti. Rihanna da ''ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım.'' dedi.

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Golden State Warriors ve o zaman LeBron liderliğindeki Cleveland Cavaliers arasındaki 2017 NBA Finalleri 1. maçı sırasında Durant ile Rihanna tanışmış ve bir süre sohbet etmişti.

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Barbados'lu şarkıcı, NBA ve basketbola olan ilgisi ile de biliniyor. Rihanna, bol bol Los Angeles Lakers maçlarını izliyor.

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Rihanna'nın favori oyuncularının başında ise LeBron James geliyor... Ünlü şarkıcı, geçen yıl da PSG'nin maçını Neymar ile birlikte izlemişti.

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