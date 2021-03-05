Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı? İşte o açıklama

Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş Grubu Satın Başkanı Ferit Şahenk Beye ve NTV ailesine teşekkür ederim.



Tüm izleyicilerimize minnettarım. Yakın zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sevgi ve saygılarımla Rıdvan Dilmen.