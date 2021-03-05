Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktı mı? İşte o açıklama
Rıdvan Dilmen yorumculuğu bıraktığını açıkladı. Dilmen yaptığı açıklamada yorumculuğu bırakma nedenlerini de dile getirdi.. İşte Rıdvan Dilmen yaptığı o açıklama
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43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk Futbol Ailesine; onurumla, şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu - Teknik Direktör - Futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum.
Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü, iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir.
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Şimdiye kadar olduğu gibi; rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan DİLMEN soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim. Doğuş Grubu Satın Başkanı Ferit Şahenk Beye ve NTV ailesine teşekkür ederim.
Tüm izleyicilerimize minnettarım. Yakın zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının şahsım üzerinden halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Sevgi ve saygılarımla Rıdvan Dilmen.