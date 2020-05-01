Resmen açıkladı! Zirvedeyken bıraktı, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...

Dinamik ve savaşçı bir futbolcuydu, saha içi liderliği ve vazgeçmeyen karakteri ona teknik adamlığa kolay bir geçiş sağladı. Son 2 yılda Dinamo Zagrep’le iyi bir hikaye yarattı ama zaten takımı lider devralmıştı. Yine de Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir grupta son güne kadar umudunu taşıması önemli. 4-0’lık Atalanta galibiyeti, aynen kendisi gibi savaşçı bir takım yaratmasıyla ilgili. Fenerbahçe’nin şu anda ciddiyet düzeyi düşük ve potansiyelini tam yansıtmayan oyuncu sayısı fazla.