Resmen açıkladı! Zirvedeyken bıraktı, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü...
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü aylar sonra buldu! Ünlü teknik adamdan ilk resmi açıklama geldi, yıllık ücreti de belli oldu. Yazarımız Uğur Meleke de yeni teknik direktörle ilgili önemli bilgileri aktardı.
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Koronavirüs gündemi nedeniyle yeni teknik direktör konusunda seçici davranan Fenerbahçe, ters köşe yaparak sürpriz bir teknik adamı bitiriyor...
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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca konusunda acele etmeye sarı lacivertlilerde son dakika gelişmesi yaşandı, taraftarın da bu konudaki beklentisi karşılık buldu.
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Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar baba Lucescu, sezon sonunda oğul Lucescu formülü masada bekliyordu. Ancak camia bu konuda görüş birliğine varamadı ve yönetim ilk olarak yerli adaylara yöneldi.
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Özellikle Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ve Beşiktaş'tan ayrılan Abdullah Avcı'nın isimleri ön plana çıktı. Gelecek sezon için hata yapmak istemeyen sarı lacivertli yönetimin yerli teknik direktör düşüncesinden çabuk vazgeçtiği belirtildi.
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Di Francesco, Blanc, Daum, Giampaolo isimler Fenerbahçe ile birçok defa anıldı ancak yönetim yeni teknik direktör konusunda ters köşe yaptı
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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Nenad Bjelica bu görev için öne çıkan aday oldu. Son 3 yılda Hırvatistan futbolunu domine eden, karakteristik özellikleri itibarıyla F.Bahçe’yi basketbolda Avrupa’nın zirvesine çıkaran Obradovic’e çok benzeyen Hırvat teknik adamdan da ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
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2007’de Avusturya’nın Karnten takımında başlayan kariyerini, aynı ülkeden Lustenau, Wolfsberger ve Austria Wien ile sürdüren Bjelica, daha sonra İtalya’da 2. Lig ekibi Spezia’yı ve Polonya’da Lech Poznan’ı çalıştırdı. Yurt dışında vasat bir grafik çizen Hırvat teknik direktör, asıl çıkışını ülkesinde gerçekleştirdi.
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18 puan farkla zirvedeyken bıraktı
2018’de Dinamo Zagreb’in başına geçen Bjelica, takımı üst üste 2 yıl lig şampiyonu yaptı. Bu sezon da en yakın rakibinin 18 puan önünde lider olan Dinamo’nun mutlu sona ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak koronavirüs krizinde kulüp başkanı Zdravko Mamic’in kendisine danışmadan futbolcuları ve teknik heyeti maaş indirimine zorlamasını gerekçe gösterip istifa etti. 48 yaşındaki Bjelica, Hırvatistan Ligi’nin yanı sıra Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde de büyük sükse yapan maçlar oynadı.
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Takımın değerini yükseltti
Eylül 2018’de Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’yi 4-1 yenen Bjelica’lı Dinamo, bu sezon da Şampiyonlar Ligi’nin flaş ekibi Atalanta’yı 4-0 mağlup etti. Dinamo Zagreb’in kadro değeri, Bjelica döneminde kazanılan başarılar sayesinde 80 milyon Euro’ya ulaştı. Sırpça, Almanca ve İngilizce bilen Bjelica’nın en karakteristik özelliği sert ve disiplinli bir teknik direktör olması. Antrenmanlarda ve maçlarda prensiplerinden taviz vermeyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularından hep ciddiyetle çalışmalarını istiyor ve hata affetmiyor.
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FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
TRT Spor'a konuşan Hırvat teknik direktör, Fenerbahçe ile görüştüğünü itiraf etti.
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Bjelica, “Fenerbahçe ile görüştük. Olumlu veya olumsuz biten bir şey yok. Görüşmeler devam ediyor." açıklamasında bulundu
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HIRVATLAR MAAŞINA KADAR YAZDI
Öte yandan Hırvat basını konuyu sayfalarında işlerken Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe ile müzakere halinde olduğunu ve yıllık ücret için 1.5-2 milyon euro bandında bir rakam belirleneceğini yazdı.
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UĞUR MELEKE: DAHİ DEĞİL AMA POTANSİYELİ YÜKSEK
Hırvat teknik adam, Fenerbahçe’nin şu anda ciddiyet düzeyi düşük ve potansiyelini tam yansıtamayan oyuncularını kazanabilir Nenad Bjelica, tırnaklarıyla kazıyarak bir yere ulaşan savaşçılardan. Futbolculuk kariyerinde de en iyi yıllarını 30’larında geçirmiş, 33 yaşında milli takımla EURO 2004’e gitmişti.
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Dinamik ve savaşçı bir futbolcuydu, saha içi liderliği ve vazgeçmeyen karakteri ona teknik adamlığa kolay bir geçiş sağladı. Son 2 yılda Dinamo Zagrep’le iyi bir hikaye yarattı ama zaten takımı lider devralmıştı. Yine de Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir grupta son güne kadar umudunu taşıması önemli. 4-0’lık Atalanta galibiyeti, aynen kendisi gibi savaşçı bir takım yaratmasıyla ilgili. Fenerbahçe’nin şu anda ciddiyet düzeyi düşük ve potansiyelini tam yansıtmayan oyuncu sayısı fazla.
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Özellikle orta sahada Zajc, Ekici, Tolgay gibi futbolcuları savaşmaya yönlendirir, kazanabilirse sürpriz 1-2 oyuncu çıkarabilir. Ancak çok parıltılı bir kariyeri olmadığını, bir taktik deha sayılmayacağını, Fenerbahçe ile birlikte büyüme potansiyeli olduğunu unutmamak gerek.