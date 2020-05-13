Rekortmen yüzücü Şahika Ercümen'den Survivor itirafı! 'Felaketti...'
Rekortmen milli yüzücü Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtladı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu. İşte rekortmen sporcunun sözleri...
'NASIL OLACAK HİÇ BİLMİYORUM'
Antrenman konusunda çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Yüzücüler aylardır havuza giremedi. Nasıl telafisini yapacağız hiç bilmiyorum. Ne kadar evden çalışsak da nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden erkenden form tutmak istemiyorum. Bir kere sudan uzağız.
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