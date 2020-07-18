Real Madrid'in şampiyonluğunda dikkat çeken Galatasaray detayı! Zinedine Zidane...

Spor Arena | İspanya La Liga'de Real Madrid, bitime 1 hafta kala ezeli rakibi Barcelona'nın 7 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
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Tarihinin 34. lig şampiyonluğunu kazanan Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde ise 2. kez mutlu sona ulaştı.
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İlk olarak 2015/16 sezonunun devre arasında Real Madrid'in başına geçen Zidane, Mayıs 2018'e kadar takımın başında kalmış ve 3 kez art arda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör olurken 5 yıllık lig şampiyonluğu hasretine de son vermişti.
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10 ay sonra geri döndü
2018 Mayıs'ında takımdan ayrılan Zidane, Julen Lopetegui ve Santiago Solari ile kötü bir grafik çizen Real Madrid'e Mart 2019'da geri dönmüştü.
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Ronaldo'suz ilk zafer!
Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrıldığı geçiş sezonunu kupasız bitiren Real Madrid, Eden Hazard'ın kadroya katıldığı 2019/10 sezonunda ise şampiyonluğa ulaştı.
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Zidane'ın koltuğu sallantıdaydı...
Sezona beklentilerin gerisinde başlayan ve ilk 9 haftada 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan Real Madrid'de Zidane'ın koltuğu sallanıyordu. Tam bu dönemde yaralı Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da grup maçına çıktı.
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22 Ekim 2019 günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabakadan çıkacak sonuç, Zidane'ın Real Madrid'deki geleceğini şekillendirecekti.
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Tek golle kazandılar
Galatasaray maçına kadar savunmasında zaafları olan, kaleci Courtois'nın formsuzluk yaşadığı Real Madrid, deplasmanda Galatasaray'ı Kroos'un golüyle 1-0 yendi.
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Net pozisyonlarda Courtois gole izin vermedi
Bu maçta Galatasaray'ın bulduğu net gol pozisyonlarını ise kaleci Courtois önledi.
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'Zidane'ın Real Madrid'de kaderinin terse döndüğü gece'
Fransa'nın L'Equipe gazetesi, Real Madrid ile şampiyonluğa ulaşan Fransız teknik adamın başarısını ele aldığı haberlerden birinde Galatasara'ı 1-0 mağlup ettikleri maşa dikkat çekti.
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L'Equipe'de yer alan değerlendirmede sezona istediği gibi giremeyen Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 puan alması ve ligdeki kötü gidişinin Galatasaray galibiyetiyle terse döndüğü ifade edildi.
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0-1 ve 6-0
Hatırlanacağı gibi deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Real Madrid, 2 hafta sonra evinde temsilcimizi 6-0 yenmiş ve taraftarı önünde güven tazelemişti.
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Yollar ayrılacaktı...
L'Equipe'e göre Real Madrid, 22 Ekim'de oynanan Galatasaray maçından kötü bir sonuç alsaydı Zidane ile yollar ayrılacaktı.
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Pandemi sonrası inanılmaz grafik
Öte yandan Real Madrid'in pandemi dönüşü ligdeki performansı da övgüleri aldı. Ara sonrası ilk maçına 14 Haziran'da çıkan Mor-menekşeler, 10 maçta 10 galibiyet aldı. Real Madrid bu maçların hiçbirinde geri düşmedi.
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Yalnızca 23 gol yedi
Şampiyon, pandemi sonrası oynadığı 10 maçta 19 gol atıp kalesinde 4 gol gördü. Real Madrid, 37 haftada ise yalnızca 23 gol yedi.