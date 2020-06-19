Organize geliÅŸen Madrid ataÄŸÄ±ndaÂ Asensio asistini Ã§ok iyi deÄŸerlendiren Benzema saÄŸ kanattan kendisine atÄ±lan pasÄ± Ã¶nce saÄŸ ayaÄŸÄ±yla kontrol etti, ardÄ±ndan top yere dÃ¼ÅŸmeden sol ayaÄŸÄ±yla harika bir gol attÄ±.
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RAMOS GÃœLDÃœRDÃœ
FransÄ±z yÄ±ldÄ±z ve arkadaÅŸlar gol sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k mutluluk yaÅŸarken Sergio Ramos, objektiflere yine ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler verdi.
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SEVÄ°NCÄ° MODRÄ°D Ä°LE YAÅžADI
Ramos'un Modric ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gol sevinci Ã§ok konuÅŸuldu.
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Pandemi nedeniyle Ä°spanya Futbol Federasyonu kurallarÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± maÃ§ seyircisiz oynandÄ±
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La Liga'nÄ±n 30. haftasÄ±nda 19 Haziran'da Sevilla-Barcelona, 21 Haziran'da da Real Sociedad-Real Madrid maÃ§larÄ± oynanacak.