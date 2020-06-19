MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriReal Madrid'in ilk maçÄ±na damga vuran tarihi an! Benzema, Ramos...
GeriFutbol Real Madrid'in ilk maçÄ±na damga vuran tarihi an! Benzema, Ramos...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Galeri :

Futbol
Haber GiriÅŸ: 19 Haziran 2020 - 10:03,

Real Madrid'in ilk maçÄ±na damga vuran tarihi an! Benzema, Ramos...

Ä°spanya 1. Futbol Ligi'nin 29. haftasÄ±nda Real Madrid, sahasÄ±nda Valencia'yÄ± yenerken maÃ§a damga vuran olay ise son anlarda yaÅŸandÄ±...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
1
Abone Olgoogle-news

La Liga heyecanÄ± baÅŸlarken yÄ±ldÄ±zlar topluluÄŸu Real Madrid, Valencia'yÄ± konuk etti.Â

2
Abone Olgoogle-news

Ä°lk yarÄ±sÄ± 0-0 sona eren karÅŸÄ±laÅŸmada Real Madrid'e Ã¼Ã§ puanÄ± getiren golleri ikinci yarÄ±da Karim Benzema (Dk. 61 ve Dk. 86) ve Marco Asensio (Dk. 74) kaydetti.

330 SANÄ°YEDE GOL ATTI
Abone Olgoogle-news

30 SANÄ°YEDE GOL ATTI

Real Madrid'de yaklaÅŸÄ±k 10 ay sÃ¼ren sakatlÄ±ktan sonra sahalara dÃ¶nen Asensio, oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attÄ±.

4
Abone Olgoogle-news

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 89. dakikasÄ±nda Valencia'da Lee Kang-in, Sergio Ramos'a yaptÄ±ÄŸÄ± sert faulden dolayÄ± direkt kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.

5TAKÄ°P SÃœRÃœYOR
Abone Olgoogle-news

TAKÄ°P SÃœRÃœYOR

Zorlu rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± galibiyet sonrasÄ±nda puanÄ±nÄ± 62'ye yÃ¼kselten Real Madrid, lider Barcelona'nÄ±n (64) ardÄ±ndan ikinci sÄ±radaki yerini korudu. Valencia ise 43 puanla 8. sÄ±rada kaldÄ±.

6TARÄ°HÄ°N EN GOLCÃœ 5 Ä°SMÄ°
Abone Olgoogle-news

TARÄ°HÄ°N EN GOLCÃœ 5 Ä°SMÄ°

Karim Benzema, 243 golle Real Madrid tarihinin en golcÃ¼ 5. futbolcusu oldu.

7
Abone Olgoogle-news

FransÄ±z yÄ±ldÄ±zÄ±n maÃ§a noktayÄ± koyan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ golÃ¼ gÃ¶rÃ¼lmeye deÄŸerdi...

8HARÄ°KA GOL
Abone Olgoogle-news

HARÄ°KA GOL

Organize geliÅŸen Madrid ataÄŸÄ±ndaÂ Asensio asistini Ã§ok iyi deÄŸerlendiren Benzema saÄŸ kanattan kendisine atÄ±lan pasÄ± Ã¶nce saÄŸ ayaÄŸÄ±yla kontrol etti, ardÄ±ndan top yere dÃ¼ÅŸmeden sol ayaÄŸÄ±yla harika bir gol attÄ±.

9RAMOS GÃœLDÃœRDÃœ
Abone Olgoogle-news

RAMOS GÃœLDÃœRDÃœ

FransÄ±z yÄ±ldÄ±z ve arkadaÅŸlar gol sonrasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k mutluluk yaÅŸarken Sergio Ramos, objektiflere yine ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler verdi.

10SEVÄ°NCÄ° MODRÄ°D Ä°LE YAÅžADI
Abone Olgoogle-news

SEVÄ°NCÄ° MODRÄ°D Ä°LE YAÅžADI

Ramos'un Modric ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gol sevinci Ã§ok konuÅŸuldu.

11
Abone Olgoogle-news

Pandemi nedeniyle Ä°spanya Futbol Federasyonu kurallarÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± maÃ§ seyircisiz oynandÄ±

12
Abone Olgoogle-news

La Liga'nÄ±n 30. haftasÄ±nda 19 Haziran'da Sevilla-Barcelona, 21 Haziran'da da Real Sociedad-Real Madrid maÃ§larÄ± oynanacak.

13
Abone Olgoogle-news
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi