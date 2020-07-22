Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior ile ünlü Türk model Elif Aksu yine buluştu!

Türk model Elif Aksu'nun ismi birçok ünlü sporcuyla aşk haberlerinde geçiyor.Elif Aksu ismi, PSG'nin yıldızı Neymar ile katıldığı bir proje sonrası Brezilyalı yıldızla aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay oldu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.Daha sonra ise başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti..27 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı model, iki sene önce İbiza'da sevgilisinin Ferrari'si ile kaza yapıp tutuklanmıştı.Elif Aksu'nun son olarak gündeme geldiği isim ise Real Madrid'i genç yıldızı Vinicius Jr.Elif Aksu, Vinicius'un Real Madrid ile Galatasaray deplasmanına çıktığı maçı tribünden takip etmiş ve Vinicius için paylaşım yapmıştı.Birçok kez birlikte görüntülenen Elif Aksu ve Vinicius, ilişki haberlerini yalanlayarak arkadaşlıklarına devam ettiler.Elif Aksu ile Vinicius, genç futbolcunun gol attığı El Clasico galibiyetini birlikte kutlamıştı.İkili son olarak Ibiza'da bir reklam çekiminde bir araya geldi.Bir başka modelin de eşlik ettiği çekimde Elif Aksu ile Vinicius'un samimi görüntüleri dikkat çekti.İkili, Ibiza'daki reklam çekiminden bazı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.Çekimler sonrasında ikili lüks yatla denize açıldı.Elif Aksu, New York, Milano ve Paris'te önemli defilelere çıkarak moda dünyasında da adından söz ettiriyor.