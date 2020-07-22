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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriReal Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior ile ünlü Türk model Elif Aksu yine buluştu!
GeriFutbol Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior ile ünlü Türk model Elif Aksu yine buluştu!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 14:15,

Real Madrid'in genç yıldızı Vinicius Junior ile ünlü Türk model Elif Aksu yine buluştu!

'Sadece arkadaşız' demişlerdi ama...

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Türk model Elif Aksu'nun ismi birçok ünlü sporcuyla aşk haberlerinde geçiyor.

2Neymar ile gündeme geldi
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Neymar ile gündeme geldi

Elif Aksu ismi, PSG'nin yıldızı Neymar ile katıldığı bir proje sonrası Brezilyalı yıldızla aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

3El ele fotoğraf...
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El ele fotoğraf...

İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmamış, görüntü sosyal medyada olay oldu. Hatta Fransız ve İngiliz medyası, Elif ile Neymar'ın aşk yaşadığına dikkat çekmişti.

4McGregor iddiaları
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McGregor iddiaları

Daha sonra ise başta Romanya basını olmak üzere Hollanda ve İtalyan medyası, Elif Aksu'nun İrlandalı dünyaca ünlü boksör Conor McGregor'la birlikte olduğunu iddia etti..

5Ibizada Ferrari ile kaza yaptı
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Ibiza'da Ferrari ile kaza yaptı

27 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı model, iki sene önce İbiza'da sevgilisinin Ferrari'si ile kaza yapıp tutuklanmıştı.

6Son olarak Vinicius Junior
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Son olarak Vinicius Junior

Elif Aksu'nun son olarak gündeme geldiği isim ise Real Madrid'i genç yıldızı Vinicius Jr.

7Galatasaray maçında tribünden desteklemişti
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Galatasaray maçında tribünden desteklemişti

Elif Aksu, Vinicius'un Real Madrid ile Galatasaray deplasmanına çıktığı maçı tribünden takip etmiş ve Vinicius için paylaşım yapmıştı.

8Sadece arkadaşız
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'Sadece arkadaşız'

Birçok kez birlikte görüntülenen Elif Aksu ve Vinicius, ilişki haberlerini yalanlayarak arkadaşlıklarına devam ettiler.

9El Clasicoyu birlikte kutladılar...
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El Clasico'yu birlikte kutladılar...

Elif Aksu ile Vinicius, genç futbolcunun gol attığı El Clasico galibiyetini birlikte kutlamıştı.

10Son olarak Ibizada reklam çekimi
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Son olarak Ibiza'da reklam çekimi

İkili son olarak Ibiza'da bir reklam çekiminde bir araya geldi.

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Bir başka modelin de eşlik ettiği çekimde Elif Aksu ile Vinicius'un samimi görüntüleri dikkat çekti.

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İkili, Ibiza'daki reklam çekiminden bazı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

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Çekimler sonrasında ikili lüks yatla denize açıldı.

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Elif Aksu, New York, Milano ve Paris'te önemli defilelere çıkarak moda dünyasında da adından söz ettiriyor.

15Elif Aksu
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Elif Aksu

16Elif Aksu
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Elif Aksu

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