Real Madrid'in eski oyuncusu İspanyol doktor, corona virüs için acı reçeteyi açıkladı! 'En az 2 milyon kişi...'

Spor Arena Dış Haber | Dünya genelinde corona virüs vakaları 2 milyonu aşarken İspanya, Avrupa'nın en çok vaka bildiren ülkesi durumunda...
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İspanya'da 177.633 kişinin corona virüs test sonucu pozitif çıkarken hayatlarını kaybedenleri sayısı son olarak 18.579 olarak açıklandı.
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Sağlık çalışanları da virüsten oldukça etkileniyor. İspanya'da 28 bine yakın sağlık çalışanı corona virüse yakalandı ve zor şartlar altında çalışmaya devam ediyorlar.
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Zor şartlar altında çalışmaya devam eden doktorlardan birisi de Real Madrid'in eski basketbol oyuncusu Juan Antonio Corbalan...
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CORONA VİRÜS İTİRAFLARI...
Real Madrid'in eski oyuncusu olan doktor Juan Antonio Corbalan, İspanyol Marca gazetesine röportaj verirken corona virüs hakkında korkutan açıklamalarda bulundu. İşte Corbalan'ın sözleri...
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Herkesten önce kendimi karantinaya aldım. Bu virüsten korunmanın tek yolu bu. Haftada bir kez alışveriş yaptım ve hastalarımla ilk başlarda yazışarak iletişimde kaldım.
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'HERKES RİSK ALTINDA'
Uzun zamandır zaten bir sağlık sorunumuz var. Başta herkes grip sandı. Sonra yaşlılar da durum ağırlaşınca işin ciddiyetini herkes anladı. Dışarıda bulunan herkes büyük bir risk altında ve bu daha uzun bir süre boyunca devam edecek.
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'BU VİRÜS İLE YAŞAYACAĞIZ'
Şu ana kadar yaptığımız tek şey virüsten kaçmak oldu. Virüsle yüzleşmeli ve hayatı bu sayede yaşamayı öğrenmeliyiz. Size söylüyorum, bu virüs uzun bir süre gitmeyecek. Bundan kaçış yok.
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Bu salgını kimse beklemiyordu ve şu an dünyadaki herkes şaşkın durumda. Bu sürede doktorlar çok önemli. Her gün iş arkadaşlarımı görüyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Çok zor bir işin başındalar.
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'BELKİ 2 MİLYONDAN FAZLA...'
İspanya'da şu anda en az 2 milyon hasta olduğunu tahmin ediyorum. Belki daha fazla... Ne kadar test yaparsak o kadar çok göreceğiz. Sayıları doğru hesaplamamız çok önemli.
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Singapur'un yaptığı gibi yapabiliriz. Herkesin telefonuna çip takıp kimin hasta olup, kimin olmadığını ve nerelere gittiklerini takip edebiliriz.
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'NORMAL HAYAT? BELKİ 6 AY...'
Normal hayat mı? Onu şimdi düşünmeyelim. Belki 2 ay, belki 3, 4, 5, 6... Bu durum insanlara bağlı. Nasıl davranacaklarına bağlı.
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Hala dışarıda çok kalabalık bir şekilde dolaşan insanlar görüyorum. Böyle nasıl normal hayata kavuşabiliriz ki?
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Spor organizasyonlarının yapılmaya devam edilmesi tam bir çılgınlıktı. Maçlarda daha çok insana virüs bulaştı. İlk başta tüm maçları iptal etmeleri gerekiyordu ama kimse yapmadı.
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'ŞAMPİYON OLMASA DA OLUR'
Bu sene hiç oynanmayabilir ve kayıp sezon olarak kayıtlara geçebilir. Hiçbir yerde şampiyon belirlemesek de olur. Önemli değil! Takımların antrenmanlara başlaması bile hatalı bir karar olur.
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'KİMSE BANA FUTBOL ÖNEMLİ DEMESİN!'
Şu an bana kimse futbol, basketbol veya diğer sporlar önemli demesin! Bir doktor olarak diyorum ki durum çok ciddi ve herkesin evde kalması gerekiyor. İnsanlar hala bir şey öğrenmiyor. Bu konuda resmen ısrar ediyorlar. Durum ciddi!