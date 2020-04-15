Real Madrid'in eski oyuncusu İspanyol doktor, corona virüs için acı reçeteyi açıkladı! 'En az 2 milyon kişi...'

'HERKES RİSK ALTINDA' Uzun zamandır zaten bir sağlık sorunumuz var. Başta herkes grip sandı. Sonra yaşlılar da durum ağırlaşınca işin ciddiyetini herkes anladı. Dışarıda bulunan herkes büyük bir risk altında ve bu daha uzun bir süre boyunca devam edecek.