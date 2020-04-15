Real Madrid, corona virüs sırasında boş durmadı! Bir tarih değişiyor...

Tüm dünyada corona virüs vakaları 2 milyonu aşarken İspanya, Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü ülke olarak dikkat çekiyor.
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İspanya, 18 bin 283 can kaybı ile İtalya'nın ardından en çok ölü veren 2. Avrupa ülkesi konumunda. Toplamda ise 3. sırada...
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Ülkede sokağa çıkma yasağının tarihi Mayıs'a kadar uzatılırken İspanyol devi Real Madrid'den flaş bir karar geldi.
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TARİHİ HAREKET
Corona virüs vakasının Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da Real Madrid, şaşırtan bir karar ile Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenme çalışmalarına başladı.
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Real Madrid, corona virüs salgınının çok ağır hissedildiği İspanya'da çalışmalarını durdurmadı ve 81.044 kapasiteli Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi için harekete geçti.
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572 MİLYON EURO
Santiago Bernabeu Stadyumu'nun yenilenmesi Real Madrid'e 572 milyon euroya mal olacak.
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EN BÜYÜK ÖZELLİK...
Stadyumun kapasitesinde bir değişiklik olmayacak. En büyük özellik olarak ise stadın dış kısmının 360 derece dönen bir ekrandan oluşmuş olması...
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''MADRİD'İN SEMBOLÜ...''
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2016 yılında yaptığı açıklamada yapılacak yeni stad için ''Mimari açıdan bir devrim yaratacak. Madrid'in sembolü olacak bir yapı karşımıza çıkacak.'' sözlerini kullanmıştı.
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İspanyol devinin yeni stadyumunun 5 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Real Madrid, 1947 yılından bu yana Bernabeu'yu kullanıyordu.
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Ancak 174 binden fazla corona virüs vakasının olduğu İspanya'da stat çalışmalarının başlaması tartışmaları da beraberinde getirdi.
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ESKİ BAŞKAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Real Madrid, corona virüs nedeniyle eski başkanları Lorenzo Sanz'ı kaybetmişti. Sanz döneminde Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürmüştü.
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Liglere ara verilmesini değerlendirip stad yapımına başlayan Real Madrid'in bu hareketi, İspanya'da tartışma konusu yaratırken ülkede çoğu insan 'şimdi zamanı değil' yorumunda birleşti.
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İSPANYA HÜKÜMETİ UYARMIŞTI
İspanya'da sokağa çıkma yasağı bulunurken İspanyol hükümeti, vatandaşlarına 'Ancak çok hayati bir durum olursa çıkabilirsiniz' uyarısında bulunuyor.
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''ŞİMDİ ZAMANI MI?''
Real Madrid'in bu dönemde stad çalışmalarına devam etmesi ise 'Bu kadar hayati miydi?' sorusunu akıllara getirdi.