Radamel Falcao'nun son dakika golü olay oldu! Galatasaray...

2022 Katar Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri grup maçında Kolombiya ile Şili ile karşılaştı, maça Radamel Falcao'nun attığı gol damgasını vurdu.
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SON DAKİKADA KRİTİK GOL
Kolombiya, 6. dakikada Jefferson Lerma'nın attığı golle öne geçerken Şili, 37'de Vidal, 41'de ise Sanchez'in bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı. Karşılaşmanın böyle biteceği düşünülürken 90+1. dakikada sahneye çıkan Radamel Falcao, attığı golle takımına çok kritik bir puan kazandırdı.
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OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI
71. dakikada oyuna giren golcü oyuncunun attığı gol, ülkesi Kolombiya'da bir numaralı gündem oldu.
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MAÇ SONU DUYGUSAL PAYLAŞIM
Karşılaşmanın ardından puanı getiren isim olan Radamel Falcao, sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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'ASLA İNANCINI KAYBETME'
Falcao, ''Zorluklara rağmen yoluna devam eden cesur bir takımız. Attığım gol ve tüm takımın oyunu için Tanrı'ya şükürler olsun. Asla inancını kaybetme.'' diyerek paylaşım yaptı.
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JAMES'TEN MESAJ
Bunun üzerine takımın 10 numarası James Rodriguez ise Falcao'ya ''Zaten hiç kaybettin mi?'' cevabını verdi.
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'BU ÜLKE İÇİN YAPTIKLARIN...'
Kolombiya'nın en ünlü televizyon oyuncularından biri olan Sebastian Caicedo ise ''Falcao, senin bu oyun için ortaya koyduğun arzun eşsiz bir duygu. Bu ülkeye ihtiyacı olduğu şu günlerde moral verdiğin için sana çok teşekkürler'' notunu düştü.
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Ülkenin bir diğer ünlü oyuncusu olan ve Instagram'da 16.3 milyon takipçisi olan Carmen Villalobos da Falcao'yu tebrik eden isimler arasındaydı.
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BİRÇOK İSİMDEN TEBRİK MESAJI
Kolombiya'da futbol ve sinema dünyasından birçok ünlü isim, Galatasaraylı forvetin Instagram sayfasına yorum yazarken Falcao'nun attığı gol ve oynadığı futbol büyük beğeni kazandı.
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'AĞLAMIYORUZ, FALCAO...'
Kolombiya Futbol Federasyonu da Falcao'nun golünü paylaşırken ''Hayır ağlamıyoruz, Falcao gol attı...'' notunu düştü.
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Kolombiya Teknik Direktörü Carlos Queiroz ise ''Fantastik bir maçtı! Karşılaşmayı Falcao, Zapata ve Morelos ile bitirdik. Harika bir hücum hattımız var.'' diye konuştu.
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MORAL KAZANDI
Uzun bir sürenin ardından Kolombiya için gol kaydeden Falcao, böylece milli aradan Galatasaray'a moralli bir şekilde dönmüş oldu.