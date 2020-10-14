Radamel Falcao'nun son dakika golü olay oldu! Galatasaray...

'BU ÜLKE İÇİN YAPTIKLARIN...' Kolombiya'nın en ünlü televizyon oyuncularından biri olan Sebastian Caicedo ise ''Falcao, senin bu oyun için ortaya koyduğun arzun eşsiz bir duygu. Bu ülkeye ihtiyacı olduğu şu günlerde moral verdiğin için sana çok teşekkürler'' notunu düştü.