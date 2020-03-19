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Futbol
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 15:09, /

Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'a corona virüsü şoku!

Dünyada 8 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü, Falcao ailesini de olumsuz etkiledi.

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Koronavirüsün dünya çapında yarattığı etki futbolda ardı ardına iptalleri beraberinde getirirken, Galatasaraylı Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron her ikisi birlikte bu durumdan direkt olarak etkilendiler.

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Avrupa'nın en iyi ülke takımlarını karşı karşıya getirecek olan EURO 2020 UEFA tarafından ertelenirken, Güney Amerika'nın en iyilerini buluşturacak Copa America ise CONMEBOL tarafından bir sonraki seneye ötelendi.

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Copa America bu sene 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Kolombiya ve Arjantin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecekti.

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Falcao geçtiğimiz günlerde, sekiz aylık aranın ardından ilk kez milli takıma davet edilirken, bu dev turnuvanın kadrosunda olmasına da kesin gözüyle bakılıyordu.

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Kolombiya ev sahibi olduğu organizasyonda önemli bir başarı yakalamayı hedeflerken, sarı-kırmızılı ekipte formu her geçen gün yükselen yıldız ismin de burada önemli bir göreve soyunması bekleniyordu ancak turnuvanın iptali bunu ortadan kaldırdı.

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Falcao'nun eşi Lorelei Taron da bu turnuvanın ertelenmesiyle mağdur oldu.

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Çünkü Arjantinli şarkıcı bu dev organizasyonun şov bölümünde görev alarak, eşi yeşil sahada boy gösterirken kendisi saha dışında turnuvanın bir parçası olacaktı.

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Lorelei Taron, Kolombiya televizyonu Canal1’e geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Copa America’da orada olacağım. Konserler verip, şarkılarımı seslendireceğim" diyerek müjdeyi vermişti.

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Dev turnuvanın iptal edilmesi Lorelei Taron'un vereceği konseri etkilediği kadar, eşi Falcao'nun da atacağı gollerle organizasyona damga vurma ihtimalini ortadan kaldırdı.

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