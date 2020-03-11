PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'de koronavirüs şüphesi! Test sonucu...

Fransa'da futbol maçlarının 1 ay boyunca seyircisiz olacağının açıklanmasının ardından gündeme flaş bir iddia geldi.Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre PSG-Dortmund maçı öncesinde gerçekleştirilen idmana grip olduğu için katılamayan Kylian Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı.PSG ile 3 gündir idmana çıkamayan Mbappe'nin boğazında yanma, burun akıntısı ve ateş şikayeti olduğu belirtildi.Mbappe'nin test sonucunun ise yarın belli olacağı açıklandı.Tüm dünyayı şok eden bu gelişmenin ardından Fransa'nın Telefoot televizyonunun muhabiri Julien Maynard'den yüreklere su serpen açıklama geldi.Maynard, Mbappe'nin test sonucunun negatif olduğunu ve koronavirüs olmadığını Twitter'dan paylaştı.Fransız yıldızın kesin sonucu yarın belli olacak. Kylian Mbappe'nin Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında yer alması ise çok zor gözüküyor...Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Dortmund maçının seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.PSG kulübünden ise henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.Yunanistan ekibi Olympiakos'ta başkan Evangelos Marinakis, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı...