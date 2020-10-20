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Hürriyet
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Spor Arena
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 11:31 | 

PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PSG Manchester United maçı ile Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda heyecan başlıyor. Gruplarındaki ilk mücadeleye çıkacak olan PSG ve Manchester United, Parc des Princes Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. PSG ile daha önce 3 kez karşılaşan Manchester United, 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile sahadan ayrılmıştı. Peki, heyecan dolu bir mücadeleye tanık edecek olan PSG Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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