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Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 09:28 | 

PSG-Başakşehir maçının yeni hakemi kim oldu? İşte yeni hakem Danny Makkelie hakkında bilgiler

Irkçılık skandalının ardından 9 Aralık’a ertelenen Paris Saint Germain - Başakşehir maçının hakemi değişti. PSG - Başakşehir maçının yeni orta hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie oldu. Peki, PSG-Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie kim oldu? İşte yeni hakem Danny Makkelie hakkında bilgiler…

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PSG-Başakşehir maçının yeni hakemi Danny Makkelie oldu. UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, PSG-Başakşehir maçında Danny Makkelie düdük çalacak.

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Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

3Danny Makkelie Hakkında
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Danny Makkelie Hakkında

Hollandalı uluslararası futbol hakemi Danny Makkelie, 28 Ocak 1983 tarihinde dünyaya geldi. 2012 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalini yönetmiştir.Makkelie 2011 yılında FIFA kokartı takmıştır. Makkelie, futbol hakemliği görevinin yanı sıra Hollanda polis teşkilatında da çalışmaktadır.

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