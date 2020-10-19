Protokol tribününde maç sonrası Sumudica gerginliği! 'Çileden çıkarmadığı kimse kalmadı, inanılmaz!'

"90 dakika boyunca oyuna müdahale etti" Antalyaspor camiası olarak ilk kez böyle bir şeye şahit olduklarının altını çizen Murat Süğlün, “Ne böyle bir teknik adam ne de başka birini gördük. Sumudica, devamlı aynı şeyleri yapıyor. Aldığı cezaya rağmen hiçbir şey değişmemiş. Protokol tribününden sürekli maçın içindeydi. Maça devamlı müdahale ediyordu. 90 dakika boyunca sesini saha kenarındaymış gibi duyduk. Buna karşın bizim hiç sesimiz çıkmadı. Saygı duyduk. Bize misafir olan bir yöneticiye, teknik adama hiçbir zaman böyle bir şeyimiz olmadı. Sumudica gerçekten büyük terbiyesizlik yaptı” diye konuştu.