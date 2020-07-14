Program sıkıştı, Survivor Aycan Yanaç rafa kalktı!
Survivor'da bu sezonun renkli isimlerinden Aycan Yanaç'ın hayali gerçekleşmedi. İşte detaylar...
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Hiç kuşkusuz bu sezon Survivor yarışmasının en renkli yüzlerinden biri Aycan Yanaç olmuştu.
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Aycan'ın yüzleşmede finalistlerden Barış'a sorduğu soru sosyal medyada geniş yankı buldu.
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BUNU BİLEREK Mİ YAPIYORDUN
Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.
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ILICALI MÜDAHALE ETTİ
Acun Ilıcalı'dan Aycan'a müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek" dedi.
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GÖZLER FENERBAHÇE PROJESİNDE
Fenerbahçe sevgisini Survivor'da her fırsatta dile getiren Aycan Yanaç, yarışmaya veda ederken gözler Fenerbahçe projesine çevrildi.
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Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: ""Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.
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KADIN TAKIMI
Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.
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ÖZEL OLARAK GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullandı.
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YOĞUN PROGRAM NEDENİYLE RAFA KALKTI
Ancak yoğun lig ve süreciyle birlikte gelecek sezonun Eylül başlayacak olması nedeniyle programın yoğun olduğu Fenerbahçe'de bu görüşme askıya alındı.
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OLAY PAYLAŞIMLAR
Aycan Yanaç'ın vedası sonrası sosyal medyadan da çarpıcı paylaşımlar gelmişti.
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Sarı lacivertli taraftarlar takımlarının son durumlarıyla Aycan Yanaç'ın elenmesini bu paylaşımlarla birleştirmişti;