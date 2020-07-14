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GeriFutbol Program sıkıştı, Survivor Aycan Yanaç rafa kalktı!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 10:15,

Program sıkıştı, Survivor Aycan Yanaç rafa kalktı!

Survivor'da bu sezonun renkli isimlerinden Aycan Yanaç'ın hayali gerçekleşmedi. İşte detaylar...

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Hiç kuşkusuz bu sezon Survivor yarışmasının en renkli yüzlerinden biri Aycan Yanaç olmuştu.

2SOSYAL MEDYAYI SALLADI
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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aycan'ın yüzleşmede finalistlerden Barış'a sorduğu soru sosyal medyada geniş yankı buldu.

3BUNU BİLEREK Mİ YAPIYORDUN
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BUNU BİLEREK Mİ YAPIYORDUN

Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.

4ILICALI MÜDAHALE ETTİ
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ILICALI MÜDAHALE ETTİ

Acun Ilıcalı'dan Aycan'a müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek" dedi.

5GÖZLER FENERBAHÇE PROJESİNDE
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GÖZLER FENERBAHÇE PROJESİNDE

Fenerbahçe sevgisini Survivor'da her fırsatta dile getiren Aycan Yanaç, yarışmaya veda ederken gözler Fenerbahçe projesine çevrildi.

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Survivor'da Fenerbahçe sevgisiyle bilinen Aycan Yanaç: ""Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum." demişti.

7KADIN TAKIMI
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KADIN TAKIMI

Emre Belözoğlu ise "Fenerbahçeli olduğu için elbette Aycan'ı destekliyorum. Ondan gelen Fenerbahçe'nin bir kadın futbol takımı kurması talebini de başkana ileteceğim." şeklinde bir mesaj göndermişti.

8ÖZEL OLARAK GÖRÜŞMEK İSTİYOR
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ÖZEL OLARAK GÖRÜŞMEK İSTİYOR

Acun Ilıcalı, "Aycan sana özel bir selam var onu söyleyim. Fenerbahçe kulübü başkanı sayın Ali Koç'tan. Türkiye'ye dönünce seninle özel olarak görüşmek istiyor" ifadelerini kullandı.

9YOĞUN PROGRAM NEDENİYLE RAFA KALKTI
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YOĞUN PROGRAM NEDENİYLE RAFA KALKTI

Ancak yoğun lig ve süreciyle birlikte gelecek sezonun Eylül başlayacak olması nedeniyle programın yoğun olduğu Fenerbahçe'de bu görüşme askıya alındı.

10OLAY PAYLAŞIMLAR
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OLAY PAYLAŞIMLAR

Aycan Yanaç'ın vedası sonrası sosyal medyadan da çarpıcı paylaşımlar gelmişti.

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Sarı lacivertli taraftarlar takımlarının son durumlarıyla Aycan Yanaç'ın elenmesini bu paylaşımlarla birleştirmişti;

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