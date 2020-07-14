Program sıkıştı, Survivor Aycan Yanaç rafa kalktı!

BUNU BİLEREK Mİ YAPIYORDUN Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.