Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi! Umutlandıran tablo...

"Galatasaraylıyım ve futbolu özledim" "Övünmek gibi olmazsa Galatasaraylıyım. Tabii ki herkes gibi futbolu özledim. Salgından sonra elbette bir maça gitmek isterim. Ama düşünsenize biz 23 Nisan gibi dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir bayramı bile evimizde kutladık. O nedenle şimdilik bunlara katlanmamız gerekiyor."