Prens Selman'dan 3.2 milyar TL'lik çılgın plan!

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 400 milyon pound(3.2 milyar TL) bütçeyle Suudi Arabistan'da bütün dünyanın konuşacağı bir projeyi gerçekleştirmek istiyor.
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Spor Arena Dış Haber | Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ülkede dünyanın konuşacağı 'tek gecelik' bir organizasyon yapılması için 400 milyon pound'luk(3.2 milyar TL) bütçe ayrılması emrini verdi.
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Veliaht Prens'in hedefi, dünyanın en iyilerini Suudi Arabistan'da ağırlamak ve dünyaya izletmek.
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Prens Selman, Tyson Fury'nin Deontay Wilder veya Anthony Joshua ile yapacağı sonraki maçın Suudi Arabistan'da düzenlenmesini istiyor. Bunun için 400 milyon pound(3.2 milyar TL) bütçe ayrılması emrini verdi.
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Deontay Wilder'ı nakavt ederek Dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kemerini alan Tyson Fury'nin bir sonraki maçı Suudi Arabistan'da düzenlenebilir.
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ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen boks maçında Deontay Wilder'ı 7. raundda nakavt ederek kemeri alan Tyson Fury, gözünü Anthony Joshua'ya dikti.
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Wilder ile 3. kez karşılaşmak istediğini söyleyen Fury, 'Böyle büyük rekabetler 3 maçlık olmalı. Ben Wilder ile 3. maça hazırım. Eğer isterse organizasyonu yapabiliriz. İstemezse hedefim Anthony Joshua olacak' dedi.
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Bu gelişmenin ardından Fury-Wilder maçını Prens Selman'ın emriyle ring kenarından izleyen Suudi Arabistan Kraliyet yetkilileri, Fury'nin sonraki maçını ülkede düzenlemek için kolları sıvadı.
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Fury'nin muhtemel rakibi Anthony Joshua, Suudi Arabistan'da düzenlenen maçta Andy Ruiz'i yenerek yeniden zirveye çıkmıştı.
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Fury'nin Wilder veya Joshua ile yapacağı maç için öne çıkan arenalar ise şu şekilde:
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Diriye Arena (Suudi Arabistan)
15 bin kapasiteli yapı Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde bulunuyor.
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Wembley Stadyumu(İngiltere)
Londra'da bulunan 90 bin kişilik ünlü stadyum daha önce Anthony Joshua'nın Wladimir Klitshko'yu yendiği maça da ev sahipliği yapmıştı.
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Allegiant Stadyumu(ABD)
NFL takımı Las Vegas Raiders'ın yeni yapılan stadyumu Haziran 2020'de hizmete açılacak. Tyson Fury, Wilder ile yapacağı olası bir 3. maça burada çıkmak istiyor. Allegiant Stadyumu 72 bin kapasiteli olarak inşa ediliyor.
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MGM Grand Arena
Son dönem boks tarihinin en büyük maçlarının düzenlendiği bu mekan, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bulunuyor. Fury'nin son 4 maçından ikisi burada yapıldı. MGM Arena'nın kapasitesi ise 16 bin 800.
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Tottenham Hotspur Stadyumu(İngiltere)
Premier Lig ekibi Tottenham'ın yeni evi. 62 bin kapasiteli stadyum, Fury-Joshua maçına ev sahipliği yaparsa iki İngiliz'i ağırlamış olacak.
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Madison Square Garden(ABD)
Anthony Joshua'nın geçen yaz Andy Ruiz'e yenildiği salon olan Madison Square Garden, NBA takımı New York Knicks'in kullandığı salon. Kapasitesi 20 bin 789. Fury MSG'de Steve Cunningham'ı yenmişti.
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Old Trafford(İngiltere)
Manchester United'ın sahası olan Old Trafford, 76 bin kapasitesi ve atmosferiyle sporseverlerin favori mekanlarından. Manchester United taraftarı olan Fury, kendi sahası olarak nitelendirebileceği bu mekanda maç yapmak isteyecektir.
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ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan MGM Grand Garden Arena'da düzenlenen boks maçında Deontay Wilder'ı 7. raundda nakavt ederek kemeri alan Tyson Fury, gözünü Anthony Joshua'ya dikti.
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Diriye Arena (Suudi Arabistan)
15 bin kapasiteli yapı Suudi Arabistan'ın Diriye kentinde bulunuyor.