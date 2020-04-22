Prens Selman, İngiltere'yi karıştırdı! Çok sert açıklama...

Ancak, beoutQ gibi dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan hükümetine değerli bir kulübün kontrolünü verirken bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.