Prens Selman, İngiltere'yi karıştırdı! Çok sert açıklama...
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere'de büyük çaplı bir krize sebebiyet verdi.
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Spor Arena Dış Haber | Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere'de büyük çaplı bir krize sebebiyet verdi.
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Veliaht Prens Selman'ın Premier Lig ekibi Newcastle United'ı 300 milyon pound karşılığı satın almak için anlaşmaya varması, Premier Lig ve ligin diğer ülkeler için resmi yayıncısı beIN SPORTS'u harekete geçirdi.
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Katar merkezli beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Premier Lig yönetimine ve 20 kulübe bir mektup yollayarak Newcastle United'ın Prens Selman liderliğindeki Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na satılmasını engellemelerini istedi.
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Kulüplere yazdığı mektupta oldukça net ifadeler kullanan beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, Suudi Arabistan'ın illegal yatırımları olduğunu ve bunun Premier Lig markasına ve yayınlarına zarar vereceğini savundu.
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beIN SPORTS'un CEO'su Yousef Al-Obaidly, mektubunda şu ifadeleri kullandı:
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Premier Lig oluşumunun uzun süreli ortaklarından olarak bu kararı alırken çok dikkatli olmanız konusunda sizleri uyarıyoruz.
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Dünyanın en büyük korsan yayın portalı olan beoutQ isimli platformun sahibi Suudi Arabistan. Bu şekilde birçok illegal kazanç yollarına giden bir oluşumu Premier Lig gibi bir markaya almanız bu markaya büyük zarar verecektir.
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beIN SPORTS olarak Premier Lig'in uluslararası yayınları için 3 yılda 500 milyon pound'dan fazla katkımız var. Bu denli önemli bir kararda bizim de görüşümüze önem verileceğini düşünüyoruz.
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Newcastle United gibi köklü bir kulübün kontrolünün, dünyada kendi vatandaşlarına yaptığı aksiyonlar ve maddi çıkar sağlamak için başvurduğu illegal yollarla nam salmış Suudi Arabistan hükümetine vermek, yakın, orta ve uzun vadede futbola ve Premier Lig markasına büyük zarar verebilir.
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Corona virüsü salgını sebebiyle kulüpler kadar yayıncıların da zarara uğradığı aşikardır. Bunu mümkün olduğunca kulüplere yansıtmamaya çalışacağız.
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Ancak, beoutQ gibi dünyada korsan yayıncılığın en büyük platformu haline gelen, yılda milyonlarca kişiye IPTV üyelikleri sağlayan bir oluşumun merkezinde olan Suudi Arabistan hükümetine değerli bir kulübün kontrolünü verirken bir kez daha düşünmenizi istiyoruz.
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PRENSİ İKNA EDEN GÜZEL!
Newcastle United'ın mevcut sahibi Mike Ashley ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun satış işlemi konusunda anlaşmasında Carla DiBello isminin büyük önem taşıdığı belirtildi.
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The Wall Street Journal'da yer alan haberde, Carlo DiBello'nun Newcastle United ile Salman arasında yapılan görüşmelerde kilit rol üstlendiği yazıldı.
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Habere göre DiBello, hali hazırda Suudi Yatırım Fonları'nın yaptığı 300 milyon poundluk teklifin görüşmelerini bizzat yürütüyor.
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DiBello'nun, ülke ekonomisinin petrole bağımlılığını azaltmak ve yüzünü batıya döndürmek isteyen Prens Selman'a kulüp satın alma fikrini de veren kişi olduğu ifade edildi.