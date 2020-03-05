Premier Lig'de koronavirüs alarmı! Maçlar seyircisiz oynanabilir...

Spor Arena Dış Haberler | Tüm dünyaca binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, spor müsabakalarını da etkilemeyi sürdürüyor.
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İtalya Futbol Federasyonu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasının önüne geçmek için hazırlanan başbakanlık kararnamesi doğrultusunda bu hafta oynanacak Serie A karşılaşmalarının seyircisiz olarak oynatılacağını duyurmuştu.
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Bu sabah ise İran Spor Hekimliği Birliği, Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından alınan karar uyarınca, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde spor faaliyetleri 20 Mart Cuma gününe kadar durdurulduğunu açıklamıştı.
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Avrupa'da da birçok ülkede görülen koronavirüs vakalarının ardından Premier Lig yönetimi, acil önlem planı hazırlamak için harekete geçti.
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Olası bir tehdidi büyümeden önlemen isteyen Premier Lig yönetimi, önümüzdeki birkaç haftalık süreçte maçların seyircisiz oynanabileceğine ilişkin kulüpleri uyardı.
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Kulüplere gönderilen söz konusu yazıda, ilerleyen süreçte maçların seyircisiz oynanabileceği hatırlatıldı ve bu konuyla ilgili hazırlıkların yapılması konusunda tavsiyeler verildi.
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Takım yönetimlerine ayrıca maç dışındaki taraftar ziyaretlerini en aza indirmeleri ve kalabalık grupların yüzyüze gelmesini önlemeleri önerildi.
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Kulüpler an itibariyle stadyumlardaki hijyen seviyesinin maksimum düzeye çıkarmış olsa da hükümet, kalabalık grupların bir araya gelmesini tehdit olarak görüp maçların seyircisiz oynanmasına hükmedebilir.
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Böyle bir durumda temsilcimizden Çağlar Söyüncü ve sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Cenk Tosun, birkaç hafta boyunca taraftarlarından mahrum kalacak.
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İtalya ve İngiltere başta olmak üzere futbol camiası maçların ertelenmesinden ziyade seyircisiz oynanmasını ve fikstürün aksamamasına sıcak bakıyor.
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Son olarak konuyla ilgili konuşan Inter Başkanı Steven Zhang, "Kapılarımızı taraftarlara kapatalım ancak maçlar oynanmaya devam etsin. Şimdilik en doğru karar bu. İnsanlar bunu zamanla hak verecek"
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Koronavirüse olan ilgisiyle bilinen Zhang, kulüp olarak koronavirüsle mücadele için 100 bin avro bağışta bulunacaklarını da açıkladı.